A aprins focul cu benzină pentru a se încălzi, dar a dat foc la casă. Bărbatul abia a scăpat cu viaţă

Un bărbat de 60 de ani din judeţul Neamţ a vrut să se încălzească, dar din neatenţie a dat foc la toată casa. Omul a reuşit să fugă din gospodăria cuprinsă de flăcări, dar a ajuns la spital cu arsuri grave.

În momentul de față, bărbatul se află internat la spitalul județean de urgență din Piatra Neamț, unde primește îngrijiri și tratament de specialitate, conform medicilor este conștient și cooperant. Alarma a fost dată azi noapte, pompierii au fost solicitați să intervină la un incendiu în comuna Crăcăoani.

În momentul în care aceștia au ajuns, ardea acoperişul locuinței, două camere, o anexă și exista riscul ca incendiul să se extindă la întreaga gospodărie. Din locuință, o persoană s-a autoevacuat, iar după primele evaluări medicale la fața locului, bărbatul prezenta aproximativ 40% arsuri pe suprafața corporală. A fost dus la spital imediat.

Conform pompierilor, incendiul s-ar fi produs după ce acesta ar fi încercat să aprindă focul cu benzină. De altfel, pentru a evita astfel de evenimente care pot să aibă un final tragic, pompierii recomandă să nu aprindem focul prin stropire cu substanțe inflamabile, să nu așezăm materiale combustibile în apropierea sobelor, să nu le supraîncărcăm și să nu lăsăm focul în nesupravegheat.

Articolul continuă după reclamă

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰