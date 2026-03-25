Declin puternic al industriei la începutul anului. Cu cât au scăzut afacerile și comenzile

Industria începe anul în scădere accentuată. Cifra de afaceri din sector a coborât cu peste 16% în ianuarie față de luna precedentă, pe fondul declinului înregistrat atât în industria extractivă, cât și în cea prelucrătoare. Datele INS arată că reculul se resimte pe majoritatea segmentelor industriale, în timp ce comparația cu aceeași perioadă a anului trecut indică, de asemenea, o evoluție negativă.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 11:20
Inginer într-o fabrică de automobile Inginer într-o fabrică de automobile - Shutterstock

Conform INS, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, pe total, a coborât cu 16,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-19,0%) şi în industria prelucrătoare (-16,2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-23,4%), industria bunurilor de uz curent (-21,6%), industria bunurilor intermediare (-9,4%) şi industria energetică (-3,4%). Industria bunurilor de folosinţă îndelungată a crescut cu 6,0%, mai scrie Agerpres.

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-12,8%) şi în industria prelucrătoare (-4,0%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor intermediare (-7,7%), industria bunurilor de uz curent (-4,7%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-3,4%). Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,8%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului
Tradiții de Buna Vestire care îți pot aduce noroc tot anul. Ce respectă românii cu strictețe
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Prima țară NATO lovită de Rusia: O dronă a afectat o centrală electrică din Estonia. Altele au căzut în Letonia și Lituania
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
