Deficitul comercial al României a continuat să se reducă în primele patru luni ale anului, pe fondul creșterii exporturilor și al unei ușoare scăderi a importurilor. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, deficitul balanței comerciale a ajuns la 10,8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, cu 7% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

România exportă mai mult şi importă mai puţin. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu 7% în 2026 - arhivă

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2026 a fost de 10,814 miliarde euro, mai mic cu 818,6 milioane euro (-7%) decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Exporturile FOB au însumat 32,018 miliarde euro, consemnând o creştere cu 1,9%, iar importurile CIF 42,833 miliarde euro, în scădere cu 0,5%, comparativ cu perioadasimilară a anului trecut.

În primele patru luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,3% la import) şi alte produse manufacturate (27,1% la export şi 27,3% la import).

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Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri a fost de 23,166 miliarde euro la expedieri şi de 31,624 miliarde euro la introduceri, reprezentând 72,4% din total exporturi şi 73,8% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie - aprilie 2026 a fost de 8,852 miliarde euro la exporturi şi de 11,209 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,6% din total exporturi şi 26,2% din total importuri.

Conform sursei citate, în luna aprilie 2026, exporturile FOB au însumat 8,203 miliarde euro, iar importurile CIF 11,279 miliarde euro, rezultând un deficit de 3,075 miliarde euro. Faţă de luna aprilie 2025, exporturile din luna aprilie 2026 au crescut cu 4,3%, iar importurile s-au majorat cu 2,5%.

Potrivit INS, soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.