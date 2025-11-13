Demnitarul cu maşină de lux, luat în vizor de ANAF. Schema prin care şi-a "oferit" un bolid

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de compania la care era asociat, astfel încât obligaţiile fiscale au fost ajustate corespunzător, a anunţat instituţia, printr-un comunicat.

"Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a efectuat verificări privind tratamentul fiscal pe care o societate din judeţul Gorj l-a adoptat pentru utilizarea unui autoturism de lux deţinut de societate. Verificările au fost iniţiate pe baza unei analize de risc privind utilizarea respectivului autoturism de către o persoană cu notorietate, demnitar public. Verificările au relevat că autoturismul în cauză a fost utilizat în interesul asociatului, persoana publică, în activităţi care nu au legătură cu activitatea societăţii. În consecinţă, ANAF a aplicat prevederile fiscale incidente, iar starea de fapt fiscală a fost corectată, obligaţiile fiscale fiind ajustate în mod corespunzător", se precizează în documentul citat.

Potrivit ANAF, impactul adus asupra bugetului de stat a încetat, autoturismul fiind restituit societăţii de leasing, iar creanţele fiscale declarate incorect au fost atrase la bugetul general consolidat al statului.

Una dintre direcţiile de activitate ale DGAF vizează achiziţia şi tratamentul fiscal aplicabil autoturismelor de lux, la nivelul societăţilor. Verificările vizează modul în care firmele şi-au dedus TVA pentru achiziţiile de maşini de lux, în special a celor din spaţiul intracomunitar, fără respectarea prevederilor Codului fiscal.

