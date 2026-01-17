Staţiunea bulgărească Bansko se transformă de la an la an în raiul schiorilor din România. Turiştii sunt atraşi de cei 70 de kilometri de pârtii, care oferă grade de dificultate pentru toate preferinţele. Dar şi de viaţa de noapte efervescentă. Preţurile au mai crescut, de la începutul anului, însă rămân sub cele din ţară.

Bansko atrage de la an la an tot mai mulţi pasionaţi ai sporturilor de iarnă. Staţiunea este situată în muntii Pirin, la 160 de kilometri de Sofia. Din Bucureşti, drumul durează şase ore, cu maşina. Coada care duce spre telegondolă se întinde pe o lungime de un kilometru şi jumătate. Oamenii stau la coadă să urce spre pârtia dorită chiar şi o oră şi jumătate. Aşteptarea se face însă cu cântec şi voie bună. Iar odată ajunşi pe pârtie, schiorii uită de orice neplăceri.

Care sunt preţurile în Bansko

Cazarea la un hotel de 4 stele în Bansko costă 460 de euro pentru un sejur de 5 nopţi. Iar schipass-ul pentru o zi 59 de euro. Cine vrea să închirieze echipamente, o poate face direct în română. Hairstylistul Valentin Alexandroaie este pentru al 17-lea an în Bansko. "Suntem foarte multi prieteni, ne adunam aici, suntem vreo 55 de baieti, este concediul nostru fara neveste. Am ales aici pentru ca e un domeniu schiabil mult mai mare decât în România. În 2008, când am ajuns aici cu un buget de 350 de euro stăteam o săptămână, cât stau şi acum. Acum am venit cu un buget de 1.000 de euro", a declarat Valentin Alexandroaie, hairstylist. Preţurile au crescut şi odată cu trecerea Bulgariei la moneda euro. Dar nu suficient încât să-i sperie pe turişti.

Ceaiul, la terasele din jur, costă 3 euro, iar cei care preferă vinul fiert trebuie să plătească 6 euro. Bansko atrage şi prin viaţa de noapte. L-am găsit pe acelaşi turist o zi mai târziu, la coadă la telegondolă. Chiar dacă tot mai mulţi turişti aleg Bulgaria pentru vacanţele mari de schi, staţiunile româneşti rămân o opţiune pentru cei care vor doar un weekend de distracţie. La Rânca sfârşitul de săptămână a umplut pârtiile. Cazarea la un hotel de patru stele din Rânca costă 832 de lei, iar pentru un skipass de o zi, turiştii plătesc 150 de lei.

