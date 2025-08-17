Drumul Talienilor, unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România, este complet modernizat. Ultimii 14 kilometri au fost reabilitați și deschiși circulației. Ruta are şi o poveste. L-a inspirat pe Mihail Sadoveanu să construiască în "Baltagul" traseul Vitoriei Lipan.

Şerpuit printre păduri şi pajişti alpine, drumul Talienilor este unul dintre cele mai impresionante trasee turistice din România.

"Este o zonă superbă, e foarte frumoasă zona. Super, superb, drumul foarte bun. Nou dat in folosinţă - nu am mai fost", ne-a spus o turistă prezentă în zonă.

"În pasul Stânişoara, la limita dintre cele două judeţe - Suceava şi Neamţ vor fi amenajate o poartă de intrare, o parcare generoasă şi un punct de belvedere, pentru ca toţi cei care ajung aici să se poată bucura de toată frumuseţea locului", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

Peisajul care îţi taie răsuflarea atrage inclusiv străini.

"Este prima dată când fac acest traseu cu bicicleta. Am fost cu maşina de trei sau patru ori", a declarat un turist spaniol.

Cum a apărut "Drumul Talienilor"

Construit între 1902 și 1914, la ordinul Regelui Carol I, drumul a fost realizat pentru a lega Valea Moldovei de Valea Bistriței. La lucrări au fost aduși drumari italieni, numiți de localnici "talieni" - de unde şi provine acum numele şoselei.

"Bineînţeles că e o mai mare deschidere în acest moment, cu acest drum şi îmi doresc să dezvoltăm turismul mai mult în acea zonă şi cu siguranţă că va fi un punct de atracţie", a declarat Gheorghe Șoldan - preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

Şoseaua a fost sursă de inspirație şi pentru Mihail Sadoveanu, care a transformat-o în "drumul Vitoriei Lipan" din romanul Baltagul.

Reporter: Ce stiţi despre acest drum - Drumul Baltagului?

Turist: "Vitoria Lipan, cu câinele - o poveste. M-a necăjit destul la şcoală, pe vremuri."

"Acest drum vrem ca să fie moştenire şi pentru generaţiile viitoare ale întregii comunităţi şi să ne bucurăm cu toţii de această privelişte", a spus Marius Popescu - viceprimarul comunei Mălini.

Mondernizarea celor 14 kilometri de şosea a costat aproximativ 112 milioane de lei, bani de la Guvern prin progamul PNDL.

