YouTube anunţă schimbări pe platformă pentru jurnalişti şi personalităţi publice

YouTube a anunţat marţi că îşi extinde la jurnalişti şi personalităţi publice instrumentul de detectare pe platformă a conţinutului generat de inteligenţa artificială care foloseşte imaginea sau identitatea lor fără consimţământ.

Lansată în 2025 pentru creatorii din 'programul de parteneriat' al YouTube, care le permite să îşi monetizeze videourile, funcţia, numită Likeness ID, permită căutarea de asemănări între o persoană şi conţinutul generat de inteligenţa artificială, în special deepfake-uri care reproduc o faţă sau o voce.

"Astăzi, extindem acest serviciu la un grup pilot de oficiali publici, jurnalişti şi candidaţi politici", a transmis platforma într-un comunicat, conform Agerpres.

Instrumentul va fi disponibil iniţial în Franţa, Regatul Unit, Statele Unite şi Brazilia. YouTube intenţionează să deschidă treptat accesul la serviciul său în lunile următoare, cu scopul de a-l face disponibil la nivel mondial până la sfârşitul anului.

În ceea ce priveşte jurnaliştii, platforma intenţionează să contacteze instituţiile media partenere, care pot sugera nume care să fie incluse în sistem. Pe plan politic, serviciul va fi oferit iniţial oficialilor care şi-au exprimat deja interesul, înainte de a fi extins la diferitele partide politice.

Conform comunicatului de presă, atunci când instrumentul detectează o potrivire între o figură publică şi conţinut manipulat, utilizatorul în cauză este alertat şi poate examina videoul semnalat în pagina dedicată din YouTube Studio. În cazul în care consideră că este vorba de o uzurpare de identitate neautorizată, poate solicita eliminarea materialului în conformitate cu politica de confidenţialitate a platformei.

"Deşi acest instrument oferă o modalitate puternică de a gestiona cazurile de uzurpare de identitate neautorizate bazate pe inteligenţă artificială, detectarea nu garantează eliminarea", a subliniat YouTube, specificând că va continua să protejeze anumite conţinuturi de interes public, cum ar fi parodia sau satira.

Accesul la funcţie necesită verificarea identităţii "pentru a preveni abuzurile". Datele furnizate vor fi "strict utilizate" în acest scop şi "nu vor fi folosite pentru a antrena modelele de inteligenţă artificială generativă ale Google", a asigurat platforma de partajare video deţinută de Google.

YouTube afirmă că are peste 2,5 miliarde de utilizatori activi lunar.

