Veşti proaste pentru românii care fac cumpărături de pe internet. Cel mai mare retailer online din România introduce o taxă suplimentară pentru fiecare comandă plasată de clienţi. Inclusiv pentru cei care au abonament pe platformă.

eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii - Shutterstock

Taxa introdusă de cea mai mare platformă de vânzări online din România şi din sud-estul Europei, eMAG, variază între 1,5 lei şi 4 lei în funcţie de valoarea comenzii.

Mulţi clienţi sunt deja nemulţumiţi, în primul rând, că taxa se aplică inclusiv celor care au acel abonament lunar care ar trebui să îi scutească de taxe suplimentare. Nemulţumirile sunt şi mai mari la comenzile din marketplace, unde practic platforma doar gestionează comenzile, dar nu le şi livrează, ci vânzătorii care vând prin acest marketplace se ocupă personal de comenzi.

Compania spune că a introdus această taxă pentru că a investit foarte mult în ultimii ani şi trebuie să-şi mai scoată din bani, dar şi din cauza costurilor mai mari din economie în acest moment.

Articolul continuă după reclamă

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă. Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, au precizat reprezentanții companiei.

În acelaşi timp nu este un caz izolat. Şi platformele de livrare de mâncare şi un magazin foarte mare de haine au introdus o taxă operaţională în ultimele luni, de la 1 până la 4 lei. Odată introdusă o astfel de taxă de un jucător major, devine rapid regulă în piaţă.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰