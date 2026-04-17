După taxa pentru colete care vin din afara Uniunii Europene, românii sunt din nou buni de plată. Cel mai mare retailer online din tara a introdus o taxă suplimentară de până la 4 lei pentru fiecare comandă. Măsura vine într-un val de scumpiri aplicate deja și de alte platforme de fashion sau de livrare.

Clienții plătesc mai mult pentru fiecare comandă online. Noua taxă de servicii operaționale introdusă de cel mai mare magazin online din Sud Estul Europei variază între 1,49 și 3,99 lei, în funcție de valoarea coșului. O vor plăti inclusiv cei care au abonamente premium, tocmai pentru a fi scutiţi de alte costuri. Nemulțumirile nu au întârziat să apară.

În cazul comenzilor mai mici, taxele cumulate ajung să valoreze, uneori, mai mult decat produsele comandate.

Compania transmite că a introdus noua taxă pentru a-şi acoperi investiţiile uriaşe din ultimii ani, dar şi din cauza costurilor mai mari din economie.

"Nu e un caz izolat. Platformele de livrare de mâncare au introdus și ele, în ultimele luni, taxe similare de 1-3 lei, iar un mare magazin online din industria modei a aplicat o astfel de taxă încă din februarie", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

Fenomenul are o explicație economică: costurile cresc, iar companiile încearcă să le transfere către clienți.

"În momentul în care avem scumpiri de costuri, că e vorba de combustibili sau de costuri operaționale sau taxe și impozite mărite pe care le impune guvernul, practic un business nu are de ales decât să încerce să dea aceste costuri mai departe, fie să le bage în preț sau să adauge niște mici comisioane suplimentare, mici scumpiri, plecând și de la premisa că, dacă se scumpește cu 2-3 lei, omul va fi mai degrabă tentat să plătească decât să renunțe la achiziție", explică Adrian Asoltanie, specialist în economie.

Și companiile de curierat se află în dificultate in acest moment. După creșterea taxelor de livrare, unele firme merg chiar mai departe și își restructurează activitatea.

"Să își reducă angajații, personalul. În cazul firmelor de curierat, să renunțe la sedii fixe, înseamnă personal, chirii, costuri, utilități, să închidă sediile fizice și să se mute, de exemplu, pe lockere sau soluții mai ieftine, eficiente pentru firmă, poate un pic mai puțin convenabile pentru client", explică Adrian Asoltanie, specialist în economie.

Taxa de servicii operaționale reprezintă 1% din valoarea produselor comandate, cu un prag maxim de 3,99 lei. Iar odată introdusă de un jucător mare din piață, există șanse mari ca astfel de costuri suplimentare să devină noua normalitate pentru cumpărăturile online.

