Inflaţia a explodat din nou şi a ajuns la aproape 10%. Dacă ne raportăm la luna precedentă, este cea mai mare creştere din ultimii trei ani. Energia electrică e cea care a pus cea mai mare presiune pe preţuri, alături de TVA-ul majorat. Analiştii cred că încă nu am atins vârful inflaţiei, lucru care se va simţi din plin în buzunarele românilor şi lunile următoare.

Acest domn din Suedia vizitează des ţara noastră. L-am găsit în Piaţa Obor, unde a fost şocat de preţuri. "Unele lucruri sunt mai scumpe aici. Carnea e mai scumpă aici. Energia electrică este dublu, ca-n Suedia. Atunci când vin în România cheltuiesc în jur de...stând o lună, în jur de 3.000 de euro", a declarat Kawa Mohideen. Datele oficiale venite de la statistică sunt mai rele decât se aştepta chiar guvernatorul Băncii Naţionale. Inflaţia a ajuns la 9,9% în august. O creşterea de peste 2 procente, faţă de iulie.

Fructele se află în topul scumpirilor, dintre produsele alimentare

Fructele se află în topul scumpirilor, dintre produsele alimentare. Cinci nectarine puteam să cumpărăm anul trecut, de 18 lei, cât a ajuns acum kilogramul. Între timp, fructele s-au scumpit, aşa că acum, de aceiaşi bani, putem să cumpăra doar patru. Energia e una din cauzele principale ale scumpirilor. După liberalizarea pieţei, curentul electric s-a scumpit cu peste 60%. Aşa că tot ce se produce cu energie costă mai mult. Spre exemplu, mâncarea din restaurante. O pizza carbonara care anul trecut costa 73 de lei, acum a ajuns la 86 de lei. Adică o scumpire de aproape 18%. Statistica vorbeşte însă de o majorare de doar 12% pentru serviciile din restaurant.

Articolul continuă după reclamă

"Din cauză de majorare de TVA, care a fost transpus în preţ. Şi din cauză de majorare de materie primă, utilităţi", a declarat Daniel Mischie, preşedinte HORA. "Avem senzaţia că restaurantele sunt pline, dar a scăzut foarte mult media de bon. Undeva între 10 şi 20%", a declarat Radu Savopol, antreprenor. Economiştii speră că economia îşi va reveni, dar spre final de an. "Ne așteptăm să avem rata undeva mai jos față de valoarea la care suntem acum. Avem impact negativ asupra românilor cu venituri mici. Dar, per total, avem, în mod paradoxal, un fenomen care permite majorității românilor să consume la același nivel, în ciuda creșterii prețurilor. Lucru care duce tot la creșteri de prețuri", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie. Banca Naţională a României spune că, la final de an, vom avea o inflaţie de peste 9%.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰