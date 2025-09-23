Antena Meniu Search
Erdogan, despre războiul din Ucraina: "Nu cred că se va încheia curând"

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că nu crede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia curând.

Liderul de la Ankara a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina suferă pierderi uriașe în conflict, relatează Pravda.

Acesta a adăugat că Ucraina nu poate concura economic cu Rusia, iar Europa nu va putea oferi Kievului sprijin financiar la nesfârșit.

Întrebat de moderator dacă acest lucru înseamnă că războiul s-ar putea încheia curând, Erdoğan a răspuns: "Nu cred cu adevărat că se va întâmpla asta. Și nu este un lucru bun pentru lume. Nu sunt vești bune. Gândul acesta apasă greu pe inimile noastre."

El a mai precizat că Europa și NATO ar trebui să adopte abordarea Turciei față de Rusia, bazată pe menținerea unor relații bune atât cu liderul rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

