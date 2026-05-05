Euro, peste 5,23 lei pe interbancar. Bursa de la București, pe roșu după demiterea Guvernului Bolojan

Indicele principal de la BVB este pe roşu, iar euro a atins un nou record, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură. BNR a anunţat un curs de referinţă de 5,2180 lei pentru un euro, cel mai mare nivel din istorie. Pe piaţa interbancară, după ce votul s-a încheiat şi rezultatele au fost anunţate, euro se situa la 5,23 lei.

la 05.05.2026 , 15:00
Banca Națională a României a anunțat marți, 5 mai 2026, un curs oficial de 5,2180 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană. Este un nivel cu 0,0182 lei peste cursul oficial de luni, de 5,1998 lei pentru un euro, când fusese cu 0,0581 lei peste cursul de joi (5,1417 lei), ultima zi lucrătoare anterioară. Pe piaţa interbancară, după ce votul s-a încheiat şi rezultatele au fost anunţate, euro se situa la 5,23 lei. 

Şi pieţele au reacţionat după căderea Guvernului Bolojan. Indicele principal de la BVB este, marţi după-amiază, pe roşu după rezultatele votului din Parlament. 

Deprecierea accelerată a monedei naționale este asociată de analiști riscului politic, după ieșirea PSD de la guvernare. Chiar Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat, luni seara, că deprecierea leului și atingerea unui nou maxim al cursului euro sunt consecințe directe ale instabilității politice și ale percepției investitorilor asupra riscurilor din economia României. Potrivit acestuia, piețele financiare reacționează în principal la două elemente: credibilitatea traiectoriei fiscal-bugetare și capacitatea României de a atrage fonduri europene, inclusiv prin PNRR.

În acest context, ministrul a indicat că stabilizarea cursului depinde direct de clarificarea situației politice. "În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează", a precizat el.

