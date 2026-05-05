Video PSD blochează listarea la bursă a companiilor de stat în Senat

Listarea la bursă a companiilor de stat considerate strategice a fost blocată de social-democraţi în Senat.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 13:42

Proiectul care interzice vânzarea de acţiuni la astfel de companii până la finalul anului 2027, urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Dealtfel, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost motivată, cel puţin declarativ, de intenția Executivului de a lista sau vinde pachete suplimentare la companiile de stat .

Potrivit specialiştilor, listarea la bursă ar obliga companiile să publice periodic rezultatele financiare şi ar scădea influenţa politicului în managementul companiilor de stat.

Articolul continuă după reclamă

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

senat bursa
Înapoi la Homepage
Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei?
Observator » Ştiri economice » PSD blochează listarea la bursă a companiilor de stat în Senat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.