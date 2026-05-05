Listarea la bursă a companiilor de stat considerate strategice a fost blocată de social-democraţi în Senat.

Proiectul care interzice vânzarea de acţiuni la astfel de companii până la finalul anului 2027, urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Dealtfel, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost motivată, cel puţin declarativ, de intenția Executivului de a lista sau vinde pachete suplimentare la companiile de stat .

Potrivit specialiştilor, listarea la bursă ar obliga companiile să publice periodic rezultatele financiare şi ar scădea influenţa politicului în managementul companiilor de stat.

