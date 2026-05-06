"Nicuşor Dan nu e Băsescu". Ştefănuţă: Actuala "coaliţie Georgescu" poate încerca suspendarea preşedintelui

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță susţine că votul de la moţiune trebuie analizat dincolo de explicaţiile simpliste şi avertizează că influenţa lui Călin Georgescu nu a dispărut din politica românească. Într-o postare publicată pe Facebook, Ştefănuţă a vorbit despre existenţa unei "coaliţii Georgescu" şi despre riscul unei eventuale suspendări a preşedintelui ales.

Potrivit europarlamentarului, toate voturile de la moţiune ar proveni din zona electorală asociată lui Georgescu, inclusiv din partea unor formaţiuni care l-au susţinut direct sau indirect.

"Ieri am avut o coaliție ‘Georgescu’. Da, tipul ăla de care pare că politicienii au uitat, oamenii însă nu", a scris Nicu Ştefănuţă.

Acesta consideră că nemulţumirea alegătorilor lui Călin Georgescu persistă deoarece aceştia se simt "păcăliţi" după anularea alegerilor şi respinge ideea că frustrările lor ar fi legate de lipsa de educaţie.

În acelaşi timp, Ştefănuţă avertizează că actuala configuraţie parlamentară ar putea duce la o tentativă de suspendare a viitorului preşedinte şi susţine că mişcările suveraniste ar putea încerca să obţină rapid şi puterea guvernamentală. Europarlamentarul a făcut referire şi la Nicușor Dan, despre care spune că nu ar rezista unei eventuale suspendări în actualul climat politic.

"Cu tot respectul, Nicușor Dan nu este Traian Băsescu și nu va rezista unei suspendări", a afirmat Ştefănuţă.

În final, acesta a transmis un mesaj despre importanţa Parlamentului şi a participării la toate tipurile de alegeri, susţinând că adevărata putere politică se află în Legislativ: "Dacă aveam nevoie de o alarmă pentru conștiința civică și politică, acum o avem", a concluzionat europarlamentarul.

