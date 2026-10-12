Aplicația pe telefon este noua listă de cumpărături. Cu salariile care pierd din puterea de cumpărare, tot mai mulți oameni vânează promoțiile înainte să intre în magazin si reducerile odată ajunşi acolo. Am făcut și noi un experiment şi am luat, de 100 de lei, doar produse la reducere, din trei supermarketuri. Ce am reuşit să cumpărăm şi cât am economisit.

Aplicaţia pe telefon şi lista de acasă, cu ce avem nevoie.

Pentru mulți români, aplicația magazinelor a devenit ghidul după care își fac lista de cumpărături. Florina dă câteva sute de euro pe mâncare lunar.

Florina, clientă: Astăzi suntem pe lapte, legume şi paste. Nu cred că am scăpat mai jos de 400 de lei niciodată, cu cel mai mic coş.

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Reporter: Şi cât vă ajunge?

Clientă: O săptămână.

Reporter: Într-o lună, cam câţi bani se duc pe mâncare?

Clientă: Cred că ajungem la 500 de euro. 4 membri, plus un căţeluş.

"18 lei. Am avut şi bonuri de la sticle, per total am plătit 443 de lei", spune Florina, clientă.

Ce fac românii pentru a beneficia de reduceri şi promoţii

"Șase din zece români își împart acum cumpărăturile între mai multe magazine pentru a beneficia de promoții și reduceri. Am făcut şi noi un experiment. Am vrut să vedem ce chilipiruri găsim de 100 de lei. Am luat din acest magazin 5 produse aflate la reducere. Şuncă din piept de pui, smântână de gătit, pâine, mere şi cartofi. Dacă nu era reducerea, plăteam 42 de lei. Aşa, plătesc 34 de lei".

"Iar pentru aceste produse: pulpe de pui, iaurt, făină şi cremă de brânză, plătesc 34 de lei, după ce a fost aplicată reducerea. Ultima oprire la supermarket ne costă 31 de lei. Iar de aceşti bani am reuşit să luăm broccoli, caşcaval, sfeclă roşie, biscuiţi, ceapă şi o ciocolată. Aşadar 15 alimente pentru care am plătit cu 30 de lei mai puţin. Produsele ar fi suficiente pentru trei zile", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Vedem că au crescut promoţiile. Că vorbim de formatele mari de magazine, că vorbim de formate de discount, toate încearcă să promoveze mai mult, tocmai pentru că există această presiune economică. Toţi retailerii au implementat programe de loialitate", explică Daniela Popescu, retail manager la o companie de cercetare a pieţei.

Persoană: Chiar acum vreau să răscumpăr nişte puncte extra, de pe aplicaţie.

Reporter: Reducere de 30 de lei. E suficient?

Persoană: Da, la cât am cumpărat astăzi chiar este.

În ce condiţii oferă magazinele produse aproape gratis

Sunt magazine care oferă produse aproape gratis pe măsură ce clientul cumpără tot mai mult.

"La fiecare sesiune de cumpărături, clientul primeşte un anumit număr de puncte, care se tot acumulează. Poate verifica secţiunea produse extra, unde sunt listate produsele la un ban", explică Loredana Samoilă, specialist PR, manager retailer.

"Cele 4 produse, care m-ar fi costat 40 de lei, plătesc acum doar 4 bani", spune un client.

Reporter: Vă ajută să economisiţi?

Client: Mă ajută, da. Foarte mult!

"Altele au prețuri care scad cu în funcție de numărul de produse identice cumpărate. Avem şi un raft dedicat, cu produse care se apropie de termenul de expirare şi sunt bune pt consum. Acolo reducerile pot ajunge la 50% sau chiar mai mult. Pe categoria fructe şi legume în a doua parte a zilei, produsele pot ajunge şi până la 90% reducere", spune Loredana Samoilă, specialist PR, manager retailer.