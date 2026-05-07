România, fără energie nucleară. Ambele reactoare de la Cernavodă vor fi oprite simultan, temporar

Probleme tehnice și lucrări programate simultane la CNE Cernavodă. Nuclearelectrica a anunțat că durata opririi Unității 2 va fi prelungită după deconectarea automată de la rețea produsă în 4 mai, în timp ce Unitatea 1 urmează să intre în oprire planificată începând cu 10 mai. Compania precizează că reactorul Unității 2 este menținut în condiții de siguranță și că nu există niciun impact asupra securității nucleare, populației sau mediului.

"Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi menţinută în stare oprită o perioadă mai lungă de timp, perioadă necesară rezultată din evaluările specialiştilor CNE Cernavodă. Reamintim că Unitatea 2 CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la reţea în seara zilei de 4 mai ca urmare a apariţiei unei disfunctionalitati la un izolator aferent unui transformator de evacuare putere. În acest context, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii, cu respectarea tuturor normelor şi standardelor de securitate nucleară aferente proiectului, Unitatea 2 CNE Cernavoda este, în prezent, oprită controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere, lucrări care includ şi înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, ceea ce necesită o perioadă mai lungă de oprire", informează Nuclearelectrica într-un document transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Conform sursei citate, lucrările de înlocuire a transformatorului electric reprezintă o activitate complexă care implică izolarea, demontarea, relocarea transformatorului iniţial, precum şi testări complexe şi calibrări ale noului transformator (verificări etanşări, verificări izolatori şi rezistente, calitate ulei, etc) şi, ulterior, relocare, montare şi testări anterior punerii în funcţiune.

"Pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţii 2 este menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile", precizează compania.

De asemenea, conform planului de oprire planificată stabilit şi bugetat, Unitatea 1 CNE 2 Cernavodă va intra în oprire planificată începând cu data de 10 mai, desincronizarea de la Sistemul Energetic Naţional urmând să aibă loc la ora 11:00.

"Opririle planificate reprezintă proiecte complexe, iniţiate cu 24 de luni anterior datei planificate, având o echipă de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane şi bugetare corespunzătoare. În perioada opririi planificate, se vor efectua activităţi din următoarele programe:Programul de mentenanţă preventivă; Programul de mentenanţă corectivă; Programul de inspecţii; Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate; Programul de implementare modificări de proiect", explică reprezentanţii Nuclearelectrica, subliniind că, atât lucrările aferente înlocuirii transformatorului la Unitatea 2, cât şi lucrările aferente opririi planificate se vor executa în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă şi normelor de securitate nucleară.

Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024. Veniturile din exploatare au urcat cu 20%, la 5,75 miliarde lei, comparativ cu 4,79 miliarde lei în anul 2024. Producţia de energie a crescut uşor, cu 1%, la 10.115 MWh. Nuclearelectrica are o capitalizare de 20,63 miliarde lei.

