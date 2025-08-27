Am consumat curent ieftin, dar îl plătim scump. Facturile de regularizare pentru electricitate vin cu TVA majorat chiar şi pentru lunile când taxa nu fusese mărită încă. Ministrul Energiei a cerut o anchetă.

Facturile din iulie au explodat după dispariţia plafonării, majorarea TVA şi creşterea consumului în zilele caniculare.

În plus, vom primi facturi de regularizare pe 3 luni sau chiar pe un an. Cu TVA de 21%, chiar dacă e vorba de consumul pentru lunile în care era în vigoare o cotă de TVA de 19%. Asta doar pentru că facturarea s-a făcut după 1 august.

"Tot ce nu s-a facturat până la 1 august se facturează cu TVA-ul care este valabil la momentul facturării. Dacă vine o factură de regularizare şi aveţi cantităţi de energie nefacturate, din iunie, din mai, de când o fi, acestea vor fi facturate cu TVA din momentul emiterii facturii", susţine Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România.

"Îmi venea 120 pe lună. Iar acum 380 a venit", spune un client.

Furnizorul este obligat să înregistreze consumul la fiecare 3 luni şi să emită factura de regularizare. Nu toţi abonaţii primesc nota de plată în acelaşi timp, însă.

"Situaţii în care facturile se emit târziu pot să crească valoarea pentru consumatorul final. Regularizările şi datele la care se emit facturile sunt extrem de bine stabilite şi programate la fiecare furnizor", susţine Corneliu Bodea, de la Centrul Român de Energie.

Cine este nemulţumit de factură poate face sesizare la furnizor, la Agenţia pentru reglementare sau la protecţia consumatorilor. Ministerul Energiei a cerut ANRE să investigheze modul în care furnizorii au aplicat TVA. Indiferent de constatări, poţi primi banii înapoi doar printr-o lege nouă.

"Nu cred că ar fi putut exista o derogare. Ar fi presupus ca fiecare furnizor să separe valoarea facturată înainte de creşterea TVA cu valoarea de după creşterea TVA. Ar fi creat o bulversare enormă", mai spune Corneliu Bodea.

Autorităţile promit măsuri prin care să reducă tarifele pentru electricitate. Experţii din energie sunt însă sceptici.

"Văd o perioadă de un an, doi, în care preţurile la energie vor continua să fie mari. Văd extrem de puţine lucruri care s-ar putea face pentru scăderea acestora. Este legat de scăderea capacităţii de producţie", susţine Corneliu Bodea.

Cei nemulţimiţi de tarife pot să schimbe oricând furnizorul fără nicio penalizare.

