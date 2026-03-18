Cred că toată lumea asociază primăvara cu spectacolul magnoliilor. Nu prea avem noroc de ele deocamdată în oraş, dar sezonul lor e în floare în pepiniere. Preţurile pornesc de la 100 de lei pentru plantele tinere şi ajung până la 7.500 de lei pentru soiuri mai mari şi mai rare.

Magnoliile au apărut deja în pepiniere. Preţurile pleacă de la 100 de lei şi pot ajunge chiar şi la câteva mii de lei, în funcţie de dimensiunea şi soiul plantei.

Cât costă magnoliile în acest sezon

"Este vorba despre Magnolia Grandiflora. Este singura magnolie care rămâne veşnic verde. ea înfloreşte foarte târziu, dar face flori până toamna târziu. Are înălţimea de 6-7 metri şi este la preţul de 7.500 de lei", a declarat Sorin Marius, proprietar pepinieră.

"De data aceasta am ales să cumpăr o magnolie aşa stelată, dar am în curte mai multe magnolii cumpărate de aici cu ani în urmă", a spus un client.

Specialiştii recomandă clienţilor să planteze magnoliile în grădini, în locuri însorite şi protejate de vânt.

Unde și cum trebuie plantate magnoliile

"După montaj, trebuie dat apă, îngrăşământ şi trebuie urmărită pentru prindere. Sunt plante rezistente. Rezistă până la minus 15, minus 20 de grade. Sunt cu balotul format în ghiveci, cu prindere garantată", a explicat Cristian Viezure, proprietar pepinieră.

"Acum înfloresc, în sfârşitul lui martie, început de aprilie. Mai ales seara, dacă stai aşa pe balansoar, miroase foarte frumos", a precizat o altă persoană.

Magnolii și pentru apartament

"E o magnolie Little Gam, merge ţinută şi de cei care stau la apartament, să o ţină pe terasa pe terasă, pe balcon. Face nişte flori mari ca o cupă, alb spre crem", a adăugat Cristian Viezure.

În ultimii ani, pozele cu magnolii au devenit un trend pe reţelele de socializare. Bucureştenii au chiar şi o hartă a lor, unde se găsesc peste o mie de locuri cu arbuşti înfloriţi.

Laura Ilioiu

