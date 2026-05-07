Capitala are prima grădină de ploaie. Un spaţiu verde special amenajat ca să absoarbă cantităţi uriaşe de apă. Este una dintre soluţiile împotriva inundaţiilor care apar în Bucureşti la fiecare ploaie abundentă. Însă, un astfel de proiect necesită şi investiţii pe măsură. O grădină de ploaie de câteva sute de metri pătraţi costă 10.000 de euro.

Zona care pare un spaţiu verde obişnuit, este, de fapt, o grădină cu plante speciale care apără oraşul şi de arşiţă, şi de inundaţii. Tocmai de aceea a fost creată în parcul Tineretului, într-o zonă care se inundă frecvent. În funcţie de dimensiune, o grădină de ploaie poate să absoarbă zeci de mii de litri de apă. Spre exemplu, cea de aici se întinde pe o suprafaţă de aproape 300 de metri pătraţi şi are capacitatea să dreneze până la 75.000 de litri de apă într-un interval de cel mult două zile.

O asemenea grădină poate fi amenajată în doar câteva zile

Cu mult peste sistemul de canalizare subdimensionat din Capitală care poate gestiona cel mult 23 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval de două ore. Grădina de ploaie se bazează pe un mecanism este invizibil, dar esenţial. "Sub pământ este practic un dren, un fel de pachet de pietriş învelit în geotextil în care apa se poate strânge şi menţine pe un termen mai lung iar plantele care acoperă zona pe care amanejat-o îşi vor coborî rădăcinile", a declarat Alexandru Oprița, Asociația Parcul Natural București.

"Ajută la colectare apei in sol,reducând presiunea asupra canalizării. În acelaşi timp, apa este filtrată de poluanti şi se reduce efectul de insulă de căldură urbană, constribuind la creşterea biodiversităţii", a declarat Andreea Răducu, preşedinte Asociaţia Peisagiştilor din România. O asemenea grădină poate fi amenajată în doar câteva zile. De cea din parcul Tinererului se ocupă asociaţia care a scos de sub gunoaie Delta Văcăreşti. Amenajarea costă 10.000 euro, bani obţinuţi din donaţii.

"Beneficiile trebuie gândite însă pe termen lung. Ştim cu toţii, în Bucureşti apa de ploaie este colectată la canalizare şi mai apoi tratată la un loc cu apa menajeră. Deci plătim cu toţii pentru faptul că nu menţinem apa de ploaie pentru spaţiile verzi şi o trimitem la canalizare", a declarat Alexandru Oprița, Asociația Parcul Natural București. Altă soluţie pentru prevenirea inundaţiilor sunt rezervoarele subterane folosite în capitala Germaniei. Un sistem util în zonele cu mult asfalt, cum sunt parcările sau pieţele publice, care ar putea fi util sub Piaţa Victoriei din Bucureşti. Apa colectată ar putea fi scoasă apoi cu ajutorul unor pompe şi folosită la irigarea spaţiilor verzi.

