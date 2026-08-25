Fosta Mănăstire a Ursulinelor din Sibiu se vinde cu 6,25 milioane €. Clădirea are o istorie de 500 de ani

Trei clădiri istorice din centrul Sibiului au fost scoase la vânzare. Printre acestea se numără fosta Mănăstire a Ursulinelor și casa în care a fost găzduit poetul maghiar Petafi Sandor.

Consilierii județeni vor decide, în ședința din 27 august, dacă CJ Sibiu își exercită sau nu dreptul de a cumpăra cu prioritate cele trei imobile, aflate pe străzile Faurului, Tipografilor și General Magheru, scrie Ora de Sibiu.

Potrivit legii, atunci când un monument istoric aflat în proprietate privată este scos la vânzare, statul sau autoritățile locale au prioritate la cumpărare.

Clădiri istorice, scoase la vânzare

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Una dintre clădiri se află pe strada Faurului nr. 20. Aici a funcționat, de la sfârșitul anilor 1800 și până în 1915, magazinul de specialități al lui Josef Zimmermann. Clădirea are un subsol, un parter cu trei spații comerciale și un etaj. Unul dintre spațiile de la parter are șapte încăperi, inclusiv bucătărie și cămară.

Ministerul Culturii a anunțat că nu vrea să cumpere imobilul. Nici Consiliul Județean Sibiu nu intenționează să îl cumpere, spunând că nu are nevoie de clădire pentru vreun proiect al județului.

Casa în care a fost găzduit Petofi Sandor

Un alt imobil se află pe strada Tipografilor nr. 23. Este casa în care "marele poetul maghiar, luptător pentru libertate", Petofi Sandor a stat pe 1 aprilie 1849, potrivit unei plăcuțe explicative de pe fațadă.

Imobilul este format dintr-o cameră și câteva spații anexe și are o parte din terenul de 576 de metri pătrați pe care se află clădirea. Și în acest caz, CJ Sibiu nu vrea să cumpere imobilul, motivând că nu are nevoie de el pentru un proiect de interes județean, mai precizează sursa citată.

Fosta Mănăstire a Ursulinelor, o istorie de 500 de ani

Cea mai cunoscută dintre cele trei clădiri este fosta Mănăstire a Ursulinelor, de pe strada General Magheru nr. 34-36. Locul are o istorie de peste 500 de ani. În 1474, călugării dominicani au construit aici o biserică și o mănăstire. După Reforma din 1543, mănăstirea a fost desființată.

Câteva secole mai târziu, în 1733, la Sibiu au ajuns opt călugărițe ursuline din Bratislava. Un an mai târziu a fost construită mănăstirea, iar în 1769 clădirea a fost extinsă cu bani oferiți de împărăteasa Maria Tereza. Aici a fost înființată și o școală catolică.

În timpul războiului, subsolul bisericii și al mănăstirii a fost folosit ca adăpost antiaerian și spital. Mai târziu, în perioada comunistă și până în 2010, aici a funcționat Liceul Pedagogic Andrei Șaguna.

Prețul cerut este 6,25 milioane de euro, iar Ministerul Culturii a anunțat că nu vrea să o cumpere, potrivit Sibiu Independent.