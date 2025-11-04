Video Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Cozonacii de pe masa de Crăciun de anul acesta vor avea mai puţină nucă. În multe regiuni din ţară, livezile fie nu au rodit suficient, fie deloc. Vremea rea a compromis producţia, astfel că, acum, ce s-a putut culege se vine la un preţ uriaş.
Ani la rând, Nelu s-a bucurat de o livadă plină ochi cu nuci. Roadele muncii sale abia dacă se cunosc acum. "150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta insemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre", a declarat producător.
Scenariul se repetă şi în alte zone. Doar că mai rău. "Nicio nucă anul acesta. Se vede că e compromisă 100%. Acum nu avem nuci nici de cozonac". Iar cei care au, le valorifică. În piețele din Bihor, nucile sunt marfă rară, iar miezul se vinde, în medie, cu 50-55 de lei kilogramul.
Reporter: Ce spun oamenii?
Vânzător: Că sunt foarte scumpe...
Reporter: Dar aveţi marfă ca să ajungă şi pentru Crăciun? Vom avea nucă pentru cozonaci?
Vânzător: Nu cred.
Preţul a dat peste cap și planurile gospodinelor. Cozonacul, cel mai iubit desert de pe masa de Crăciun, va fi, astfel, mai sărac anul acesta în multe bucătării. "Anul acesta o sa ne raportam undeva la 200/300 gr de nuca, dupa cum se vede am facut un cozonac mai mic care nu necesita atat de multa umplutura".
"Horror! O să înlocuim cu rahat, stafide cu ceea ce o să avem la îndemână ca să facem măcar jumătate din produsele tradiţionale româneşti". În anul 2023, România a fost cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană.
