Cozonacii de pe masa de Crăciun de anul acesta vor avea mai puţină nucă. În multe regiuni din ţară, livezile fie nu au rodit suficient, fie deloc. Vremea rea a compromis producţia, astfel că, acum, ce s-a putut culege se vine la un preţ uriaş.

Ani la rând, Nelu s-a bucurat de o livadă plină ochi cu nuci. Roadele muncii sale abia dacă se cunosc acum. "150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta insemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre", a declarat producător.

Scenariul se repetă şi în alte zone. Doar că mai rău. "Nicio nucă anul acesta. Se vede că e compromisă 100%. Acum nu avem nuci nici de cozonac". Iar cei care au, le valorifică. În piețele din Bihor, nucile sunt marfă rară, iar miezul se vinde, în medie, cu 50-55 de lei kilogramul.

Vânzător: Că sunt foarte scumpe...

Vânzător: Nu cred.

Preţul a dat peste cap și planurile gospodinelor. Cozonacul, cel mai iubit desert de pe masa de Crăciun, va fi, astfel, mai sărac anul acesta în multe bucătării. "Anul acesta o sa ne raportam undeva la 200/300 gr de nuca, dupa cum se vede am facut un cozonac mai mic care nu necesita atat de multa umplutura".

"Horror! O să înlocuim cu rahat, stafide cu ceea ce o să avem la îndemână ca să facem măcar jumătate din produsele tradiţionale româneşti". În anul 2023, România a fost cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană.

