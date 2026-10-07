Toamna este, în mod tradițional, sezonul castanelor. O adevărată porţie de sănătate pentru inimă, spun medicii. Anul acesta însă, pe cele româneşti nu prea le găsim pe tarabe. Recolta este mult mai săracă faţă de anii anteriori, din cauza secetei. Alternativa, ca de obicei, sunt cele de import. Un kilogram costă de la 25 de lei în sus.

"Uitaţi! Din cauza secetei, nu s-au dezvoltat mai deloc. Au rămas micuţe de tot".

În Tismana, județul Gorj, una dintre zonele cunoscute pentru producția de castane, seceta a lăsat pomii aproape goi. Vasile Guțilă este cel mai mare producător de castane din zonă. Are 300 de pomi care, în anii buni, produc 7 tone de fructe. Anul acesta însă, recolta este la jumătate.

"La 3 hectare, cam 2-3 tone fac. Se vede şi la coajă că sunt uscate din cauza secetei. Nu a plouat şi nu s-au dezvoltat. Sunt la jumate", a declarat Vasile Guţilă, producător de castane.

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Seceta a redus drastic producția de castane

Chiar dacă sunt mai puţine şi mai mici, producătorii spun că sunt mai gustoase.

"Sunt foarte bune, foarte dulci. Foarte bune faţă de alea mari care au şi venele alea care, fierbându-le, dau gustul amărui. Astea sunt mai dulci", a explicat Cristina Guţilă, producător de castane.

Probleme cu recolta sunt de altfel în tot judeţul.

"Seceta a contribuit la diminuarea producţiei chiar până la 60% la sută la diferite plantaţii ale proprietarilor privaţi. Fructele sunt mici şi nu au reuşit să ajungă la maturitate. Anii trecuţi am avut probleme şi cu o boală, cancerul castanelor, care a decimat de altfel suprafeţe întinse", a precizat Alin Petrică, director adjunct la direcţia agricolă.

Castanele românești, tot mai greu de găsit în piețe

Cele mai multe sunt aduse din Grecia.

"Le-am fiert acasă pentru clienţi, să le guste, să-şi dea seama de gustul lor. Ia, uitaţi! Sunt curate, super dulci, vă garantez şi super cremoase", a spus o vânzătoare.

"Am venit să cumpăr castane. Am mai luat şi am şi băgat în ladă să am când vin copiii de sărbători", a precizat un cumpărător.

"Sunt printre preferatele mele şi abia aşteptam să vină sezonul lor. Fierte, cu un pahar de vin. Le aşteptăm şi pe cele româneşti", a adăugat altă persoană.

Cum pot fi consumate castanele și ce beneficii au

Castanele pot fi consumate fierte sau coapte, cu sare şi eventual unt, dar pot fi integrate şi în diverse preparate: supă cremă, piure de castane, risotto sau tocăniţă cu castane şi ciuperci. Pe lângă un gust deosebit, sunt şi foarte sănătoase.

"Sunt bogate în fibre, minerale şi vitamine, vitamina C, complexul de B-uri, au vitamina A, vitamina E, magneziu şi potasiu. Ajută la digestie, protejează inima", a subliniat Anca Bodislav, nutriţionistă.

Mare atenţie însă: nu toate castanele sunt comestibile. Cele decorative sunt, de regulă, mai mari şi lucioase. Potrivit statisticilor, 2023 a fost cel mai bun an pentru castanele româneşti, cu o producţie de 90 de tone.