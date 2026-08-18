Produse de 150 de lei și taxe de peste 200. Este situația absurdă în care ajung cei care comandă de pe site-uri chinezești. Pentru coletele din afara Uniunii Europene se suprapun o taxă românească și una europeană, iar unele platforme cer plăţi mai mari decât prevede legea. În aceste condiţii, tot mai mulți români se întreabă dacă mai merită să comande din China.

O comandă de 144 lei şi taxele sunt 200 de lei.

Un colet care vine din afara Uniunii Europene este taxat de guvern cu 25 de lei şi cu echivalentul a trei euro de Comisia Europeană. Aceasta din urmă este percepută pentru fiecare produs din pachet.

Am pus în coș șapte produse: bijuterii, haine și lucruri pentru casă. Produsele costă 79 de lei, iar taxele ajung la 101 lei. Comanda urcă astfel la 180 de lei. Din calculul afișat reiese că, în cazul acestei comenzi, taxa de 3 euro a fost aplicată pentru fiecare produs în parte, nu pentru fiecare categorie.

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Taxa este pe fiecare produs, nu pe categorie

"În mod normal, ar trebui să existe pe fiecare categorie de produs, iar ei nu pot controla originea produsului, atunci această taxă, la un moment dat, se traduce într-o taxă pe fiecare produs", spune Cristi Movilă, președinte Asociația Magazinelor Online.

Sumele de pe factură sunt și mai greu de explicat, însă, pentru unele comenzi. De exemplu, un magazin online percepe 61 de lei pentru trei articole vestimentare și anunță că suportă o parte din costuri. De fapt, taxează mai mult decât cere Comisia Europeană. Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor încurajează clienţii să reclame orice taxă neclară și să păstreze dovada plății.

Reporter: Cum vi se par taxele?

Oameni: Mult. Mai merită să comandăm. Nu, sincer, nu. Pentru mine. Nu prea este ok. Nu mai merită. Oricum, nici produsele nu mai sunt ce au fost.

Cine selectează livrarea din Uniunea Europeană economiseşte 25 de lei. Taxa guvernamentală nu se mai aplică dacă produsele vin dintr-un depozit aflat în blocul comunitar.