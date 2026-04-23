Gigantul francez Equans angajează 160 de persoane pentru noul birou deschis în One Cotroceni Park

Gigantul francez Equans, parte a grupului Bouygues, își extinde prezența în România și pregătește angajarea a aproximativ 160 de persoane pentru noul birou deschis în One Cotroceni Park din București, potrivit Profit.ro.

Equans a închiriat în primul trimestru al anului circa 1.600 mp de spații de birouri în complexul dezvoltat de One United Properties, unde urmează să funcționeze un hub IT. Conform informațiilor obținute de Profit.ro, suprafața permite organizarea a aproximativ 160 de posturi, în linie cu standardele de ocupare din marile corporații.

Noul centru va fi orientat spre domenii precum securitatea cibernetică, inteligența artificială, cloud și soluții digitale, marcând intrarea Equans pe piața locală. În prezent, compania recrutează pentru mai multe roluri, inclusiv poziții de analist SAP, PAM și IGA.

Equans IT Hub România și-a început activitatea în martie 2026 și va funcționa ca un centru regional de competență, oferind servicii pentru entitățile grupului din mai multe țări. Printre acestea se numără protecția datelor și conformitatea GDPR, managementul identității și soluții IT integrate, dar și suport pentru utilizatori în limbi precum franceză, engleză și germană. Conducerea centrului este asigurată de Irina Ciucioi-Badea.

Irina Ciucioi-Badea are peste 20 de ani de experiență internațională, acumulată în Europa și Asia, în domenii precum Shared Services, finanțe, achiziții și programe complexe de transformare digitală. Anterior a fost manager în cadrul Goodyear.

Equans a fost separată din grupul Engie în 2021, iar în 2022 a fost achiziționată de Bouygues pentru circa 6,1 miliarde de euro. În prezent, compania are aproximativ 83.000 de angajați la nivel global și venituri de aproape 18,7 miliarde de euro.

Bazele grupului Bouygues au fost puse de Frances Bouygues în 1952, ca firmă de construcții, și s-a transformat într-un conglomerat industrial cu vânzări de 70 de miliarde de dolari și activități în construcții, energie, telecom și media. Frații Martin și Olivier Bouygues controlează peste 28% din grup și au o avere estimată la 4,3 miliarde de dolari, respectiv 4,2 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes.

