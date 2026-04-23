Preţul aurului, 23 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,9 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,1428 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 aprilie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3551 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8797 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0924 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5470 lei româneşti.

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰