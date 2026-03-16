Încep dezbaterile în Parlament pe legea bugetului. PSD depune amendamente pentru tot pachetul de solidaritate

Dezbaterile în Parlament pe proiectul bugetului de stat pe 2026 încep luni. Potrivit calendarului stabilit de conducerea celor două Camere ale Parlamentului, termenul limită pentru depunerea amendamentelor expiră luni, la ora 13:00. De marţi încep dezbaterile în comisii, iar dezbaterea în plenul reunit va avea loc miercuri şi joi, când, potrivit programului, se va da votul finaş pe buget.

PSD a decis în şedinţa conducerii de duminică să voteze bugetul în Parlament, dar anunţă că va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate. PNL atrage atenţia că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliţiei şi asumate de Guvernul susţinut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament şi avertizează că orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic.

Amendamentele trebuie depuse până la ora 13:00

Primul ministru Ilie Bolojan a catalogat anunţul PSD de duminică privind amendamentele pe care parlamentarii partidului le vor depune la legea bugetului de stat drept "o acţiune politică" prin care ”încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”. Bolojan consideră că modul de acţiune al PSD nu poate aduce rezultate, el făcând un „apel la raponsabilitate” către parlamentari şi amintindu-le acestora că "este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi".

Partidele parlamentare trebuie să depună amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026 până luni, la ora 13:00. În coaliţie există deja un conflict deschis între PNL şi PSD, pe această temă. PNL a avertizat duminică partenerul de guvernare de la PSD, înaintea şedinţei conducerii PSD referitoare la buget, să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exerciţiu politic şi să respecte regulile stabilite în coaliţie, arătând că, după criza bugetară creată în anii trecuţi, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică. PNL atrage atenţia că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliţiei şi asumate de Guvernul susţinut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament.

Liberalii avertizează că orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic. Programul dezbaterii bugetului de stat pe 2026 în Parlament. Cu toate acestea, preşedintele PSD Sorin Grindeanu a transmis, duminică, după Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat, o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, în care arată că social-democraţii au decis să voteze bugetul de stat pentru anul 2026 şi anunţă că PSD va susţine modificările pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea lor social-democrată şi va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii. "Susţineţi cerinţele rezonabile ale PSD şi ale celorlalte partide din Coaliţie sau asumaţi-vă consecinţele politice", îi cere liderul PSD lui Ilie Bolojan.

"Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acţiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acţiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliţie care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri", a spus premierul la Digi24.

Calendarul dezbaterii bugetului

Potrivit programului adoptat de Birourile reunite ale celor două Camere, amendamentele la proiectul de buget pot fi depuse de vineri până luni, 16 martie 2026, la ora 13:00.

Luni, între orele 13:00 - 17:00 va avea loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite, iar la 17.30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere.

Luni. în ontervalul 18 - 22, sunt programaye şedinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Marţi, de la ora 09:00 - 10:30 vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Miercuri, de la ora 16:00 şi joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale - dezbateri pe anexe. Birourile reunite au stabilit că votul final va avea loc joi.

