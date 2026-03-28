Statul român urmează să încaseze peste jumătate de miliard de euro de la Hidroelectrica.

Directoratul Hidroelectrica (H2O) a convocat pentru data de 28 aprilie Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, unde pe ordinea de zi figurează o propunere pentru distribuirea de dividende în valoare de 3,30 miliarde lei (647,86 milioane euro), relatează profit.ro.

Cea mai mare repartizare, de 2,64 miliarde lei (571,51 milioane euro) ar urma să plece către bugetul național, în contul participației de 80,05% din titluri pe care statul român o deține prin Ministerul Energiei.

Dividendul brut propus cu dată a plății 25 iunie este de 7,348365 lei/acțiune. Calculat la nivel net și raportat la ultimul preț de închidere de la BVB al titlurilor cu simbolul H2O, de 147,00 lei/acțiune, acesta conferă acționarilor un randament de 4,20%.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

