Indice BET, 2 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de luni, 2 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în scădere, faţă de cifrele prezentate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 35,16 milioane de lei (6,90 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,42%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 1,47%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,60%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 2,32%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 2,33%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,74%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau OMV Petrom (+3,71%), Transilvania Broker de Asigurare (+1,85%) şi Prefab (+1,35%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Compania Energopetrol (-15%), Turbomecanica (-14,91%) şi Alro (-6,67%).

