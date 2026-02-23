O elevă din Timișoara, tentativă de sinucidere la școală. S-a panicat să nu fie certată de mama ei că fumează

Panicată să nu fie certată de mamă, o elevă de la Liceul cu Program Sportiv Banatul din Timişoara a încercat să se sinucidă în școală. Fata a fost dusă de urgenţă la spital, după ce a înghiţit mai multe medicamente şi i s-a făcut rău în timpul orelor de curs.

Potrivit unor surse, fata a fost prinsă zilele trecute, fumând în baia şcolii, iar luni mama ei a fost chemată la şcoală. Când şi-a văzut mama în şcoală, ea s-a panicat şi a înghiţit mai multe pastile pentru răceală şi gripă. Apoi, în timpul cursurilor i s-a făcut rău.

Ce spun polițiștii

”La data de 23 februarie 2026, în jurul orei 10:48, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi ingerat, la un liceu situat pe strada FC Ripensia, mai multe comprimate medicamentoase. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde se afla şi un echipaj medical, minora fiind transportată la Spitalul de copii Louis Ţurcanu, în vederea investigaţiilor medicale”, a transmis IPJ Timiş.

În continuare, poliţiştii fac verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii incidentului.

