Inflația anuală a crescut din nou și a ajuns la 6,6% în septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri față de aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate la chirii și combustibili, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 5,4% de la începutul anului.

Inflația a început să crească din nou și a ajuns la 6,6%. Chiriile și combustibilii, cele mai mari scumpiri - arhivă

Inflația anuală în România a ajuns la 6,6% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Față de august, prețurile de consum au crescut cu 0,77%, iar de la începutul anului, scumpirile au cumulat 5,4%.

Rata medie a inflației pentru ultimele 12 luni, din octombrie 2025 până în septembrie 2026, a fost de 9,2%, comparativ cu perioada similară anterioară.

Cu cât au crescut prețurile în România

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum a ajuns la 100,77% în septembrie față de august 2026, ceea ce indică o creștere lunară a prețurilor de 0,77%.

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Comparativ cu decembrie 2025, rata inflației a fost de 5,4%, în timp ce raportat la septembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 6,6%.

Inflația calculată după indicatorul european

Conform indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru compararea inflației între statele membre ale Uniunii Europene, prețurile au crescut cu 0,76% în septembrie față de august.

Rata anuală a inflației calculată pe baza acestui indicator a fost de 6,5% în septembrie 2026. În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a ajuns la 8,4%, comparativ cu perioada similară anterioară.

Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Cele mai mari creșteri de prețuri față de septembrie 2025 au fost înregistrate la chirii, unde tarifele au urcat cu 39,46%, și la combustibili, cu 19,22%. În această categorie, benzina s-a scumpit cu 28,42%, iar motorina cu 37,61%.

Și serviciile de apă, canalizare și salubritate au înregistrat o creștere de 14,11%, în timp ce abonamentele de televiziune s-au scumpit cu 14,02%. Prețurile la cafea au crescut cu 13,78%, iar cele la energie termică, cu 10,70%.

La alimente, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la cafea, cu 13,78%, ouă, cu 10,84%, și ulei comestibil, cu 7,62%. În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 16,69%, iar legumele și conservele din legume, cu 5,25%.

Față de august 2026, cele mai mari scumpiri au fost la cartofi, cu 6,44%, gaze, cu 6,19%, și benzină, cu 4,22%. În aceeași perioadă, fructele proaspete s-au ieftinit cu 6,15%, iar transportul aerian, cu 14%.