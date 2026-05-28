Un bivol albinos rar din Bangladesh, devenit celebru pe internet datorită bretonului său blond și poreclit "Donald Trump", a fost salvat în ultimul moment de la sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Autoritățile au intervenit după ce animalul de aproape 700 de kilograme a stârnit un val uriaș de interes public, iar imaginile cu el au devenit virale.

Bivolul "Donald Trump", salvat de la sacrificare datorită asemănării cu preşedintele american - Profimedia

Animalul de aproape 700 kg fusese deja vândut pentru sacrificare rituală când autoritățile au intervenit, invocând preocupări legate de securitate după un val de interes public înainte de festivalul de joi, potrivit Reuters.

Ministrul de Interne, Salahuddin Ahmed, a ordonat cruțarea bivolilor, rambursarea banilor cumpărătorului și mutarea animalului la grădina zoologică națională din Dhaka.

"În ultimul moment, s-a luat decizia de a scuti bivolul de sacrificiu din cauza preocupărilor legate de securitate și a nivelului neobișnuit de interes public", a declarat un oficial al ministerului.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ceea ce a început ca o achiziție de rutină de Eid s-a transformat rapid într-o curiozitate la nivel național după ce videoclipurile au devenit virale. Mulțimi s-au adunat la fermă, vizitatorii venind de departe pentru a-i vedea bretonul blond și comportamentul calm.

Proprietarul fermei, Ziauddin Mridha, a spus că numele provine de la fratele său mai mic, care a observat asemănarea cu Donald Trump.

Mridha a adăugat că animalul este neobișnuit de blând și are nevoie de o întreținere atentă, inclusiv hrănire frecventă și băi regulate.

Bivolii albinoși sunt rari în Bangladesh, unde majoritatea bovinelor au culoarea închisă la culoare, ceea ce îi face să iasă în evidență în timpul sezonului de vârf al creșterii animalelor de Eid.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰