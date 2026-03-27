Inteligenţa artificială schimbă regulile jocului. Angajatorii nu mai caută candidaţi de nota 10, ci mai degrabă tineri cu abilităţi în comunicare, autentici, care ştiu să lucreze în echipă. În timp ce un CV scris cu ChatGPT te descalifică, recunoaşterea eşecurilor din trecut poate fi un plus.

Soft skills, comunicare, lucru în echipă şi colaborare. Sunt cele mai menţionate abilităţi atunci când angajatorii sunt întrebaţi ce caută la interviurile pentru viitorii angajaţi.

"Nu ne dorim doar studenţi care să aibă 10 pe linie, ne dorim studenţi care să aibă potenţial și să vrea să se dezvolte. Pot să fie joburi de dezvoltare, de testare, de leadership și management, AI. Evident că CV-ul contează, dar ne interesează foarte mult partea de perspectivă și potenţial", a precizat Victor Filipoiu, manger site firmă IT.

"Eu sunt programatoare, adică software engineer, nu pot să contest faptul că, dacă un elev dedică foarte mult timp și muncă să obţină nota 10, acest lucru reflectă performanța, însă eu sunt de părere că îl poate conduce să consume prea mult timp pe care nu îl va aplica niciodată într-un loc de muncă, iar eu personal am preferat să petrec acest timp pentru a căpăta hand-on experience și pentru a-mi dezvolta partea de soft skills", a spus şi Mădălina, inginer software.

Studiile internaţionale estimează că peste 45% dintre competenţe vor suferi schimbări semnificative în următorii ani, iar milioane de locuri de muncă vor fi redefinite. Aşa că adaptabilitatea devine esenţială pentru noua generaţie.

"Ce a contat la CV-ul meu în momentul în care m-am angajat cel mai important e că am fost autentică, am încercat să fac toate descrierile legate de mine, de persoana mea, fără inteligență artificială, ChatGPT, pentru că m-am gândit că angajatorul își va da seama. Un angajator care știe foarte bine ce face își dă seama sută la sută", a spus Irina, studentă la Facultatea de Mecanică și Mecatronică.

Pe de altă parte, și candidații din Generația Z au pretențiile lor.

"O mie de euro la început, pentru că nu poți să începi cu o sumă foarte mare și după, încet, încet crești. Într-un timp îndelungat, un an, doi așa e creșterea în salariu", susţine un student.

"Pentru un tânăr proaspăt absolvent, salariul începe de la 4 mii de lei, în jurul acestei sume", a precizat Lara Vasile, specialist Marketing, sisteme de automatizare.

Cert este că industria IT traversează una dintre cele mai profunde transformări din istorie. Iar criteriile de angajare în acest domeniu vor fi tot mai dure.

