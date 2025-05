Investiţie de 5 milioane de euro făcută de compania românească Lio-Metal într-o nouă fabrică de metalurgie, la Galaţi

”Lio-Metal, compania românească din industria metalurgică, deschide oficial o nouă fabrică de producţie în Galaţi, construită pentru a înlocui vechea facilitate. Cu o investiţie de aproximativ 5 milioane de euro, realizată cu sprijinul financiar al ING Bank, noua unitate reprezintă un pas strategic în dezvoltarea companiei şi o mişcare importantă în modernizarea proceselor industriale, creşterea capacităţii de producţie şi consolidarea poziţiei pe piaţa naţională”, anunţă compania.

Cu o suprafaţă de peste 7.000 de metri pătraţi şi echipamente moderne, noua fabrică Lio-Metal va avea o capacitate anuală de producţie de circa 25.000 tone, iar în următorii doi ani va permite creşterea cu aproximativ 50% a volumului total de producţie.

Anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 15 milioane euro, iar pentru anul acesta Lio-Metal estimează că va încheia anul cu 18 milioane euro. În acealaşi timp, în noua unitate compania va avea capacitatea de a-şi diversifica portofoliul de produse şi de a oferi termene mai scurte de livrare pentru partenerii săi.

Investiţie de 5 milioane de euro

„După 16 ani de activitate, mutarea într-o fabrică modernă reprezintă un pas firesc care ne permite să funcţionăm la standarde tehnologice superioare, asigurând un flux de producţie optimizat, eficient energetic şi mult mai adaptat cerinţelor actuale ale pieţei. Suntem mândri că am reuşit să construim de la zero această unitate, care corespunde nevoilor noastre actuale, înseamnă extinderea capacităţii şi consolidarea standardelor de calitate şi eficienţă operaţională. Am investit semnificativ în tehnologie şi în oameni, iar astăzi suntem mai bine echipaţi ca oricând pentru a livra soluţii fiabile şi competitive”, a declarat Ion Luca, fondator şi director general al Lio-Metal.

În prezent, noua facilitate are 52 de angajaţi, în creştere cu aproximativ 10 faţă de locaţia anterioară. Fabrica este specializată în producerea unei game extinse de produse metalurgice, inclusiv ţevi sudate negre şi zincate de diverse forme şi dimensiuni, rulouri şi fâşii de tablă, tablă profilată, profile speciale abkant pentru producţia de containere şi alte confecţii metalice, şipci metalice utilizate în construcţii rezidenţiale şi armături pentru profile PVC de ferestre. Printre noutăţile tehnologice implementate se numără şi linia pentru fabricarea ţevilor zincate cu cordonul de sudură complet acoperit cu zinc, oferind o protecţie integrală produsului finit.

Produsele fabricate de Lio-Metal sunt în principal vândute la nivel naţional, dar şi către ţările învecinate, care generează între 8 şi 12% din valoarea cifrei de afaceri a companiei. Noua unitate de producţie a fost concepută în conformitate cu principiile eficienţei energetice şi reducerii consumului de resurse, aliniindu-se direcţiilor globale de tranziţie către o industrie mai curată, precizează compania.

„Ne dorim să fim un exemplu de dezvoltare durabilă în industria metalurgică din România. Strategia noastră include optimizarea proceselor, reducerea impactului asupra mediului şi promovarea unui model de afaceri bazat pe inovaţie şi responsabilitate socială,” a adăugat fondatorul companiei.

Fondată în 2009, Lio-Metal este o companie românească cu capital integral privat, activă în industria metalurgică. Cu o fabrică de producţie în judeţul Galaţi, compania produce o gamă largă de produse metalurgice, precum ţevi sudate negre şi zincate, rulouri şi fâşii de tablă, profile zincate pentru armarea ferestrelor din profile PVC, profile abkant pentru containere, etc. De-a lungul celor peste 16 ani de activitate, Lio-Metal a evoluat de la un comerciant de produse metalurgice la un producător consolidat, investind constant în tehnologii, echipamente şi dezvoltarea unei echipe performante. În prezent, compania a creeat peste 50 de locuri de muncă pe piaţa locală.

Lio-Metal deserveşte clienţi din toată ţara, dar şi din pieţele învecinate, cu o cifră de afaceri de 15 milioane euro, în 2024 şi o capacitate de producţie totală de 25.000 tone pe an.

