Atac armat cu 15 răniţi într-o fabrică din Japonia. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului

Vineri, cel puţin 15 persoane au fost rănite într-o fabrică din prefectura Shizuoka din Japonia, într-un atac cu cuţitul. Atacatorul a puverizat asupra victimelor şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 16:30
"Cele cincisprezece persoane au fost transportate toate la spital", a declarat pentru AFP un responsabil al pompierilor din oraşul Mishima, prefectura Shizuoka, sub acoperirea anonimatului.

Din cei 15 răniţi, opt au fost înjunghiaţi şi şapte au fost atinşi de lichid, care ar fi un înălbitor, au precizat media locale, citând surse anonime.

Cinci persoane au necesitate "îngrijiri de urgenţă", deşi gravitatea exactă a rănilor lor nu a fost precizată cu claritate, a declarat responsabilul din cadrul pompierilor, adăugând că victimele au rămas toate conştiente.

Tomoharu Sugiyama, un alt responsabil din cadrul serviciului de pompieri din Mishima, a precizat că un apel a fost primit în jurul orei 16.30 (07.30 GMT) dintr-o fabrică de cauciuc, afirmând că "cinci sau şase persoane au fost înjunghiate" şi că "un lichid de tip spray" a fost de asemenea utilizat.

Un bărbat, suspectat de tenativă de crimă, a fost arestat

Media japoneze, între care canalul public NHK, au anunţat arestarea unui bărbat suspectat de tentativă de crimă.

Numeroase ambulanţe au fost trimise spre fabrica Mishima care aparţine Yokohama Rubber Co., o companie specializată în fabricarea de pneuri pentru camioane şi autobuze, potrivit paginii sale web.

Crimele violente sunt relativ rare în Japonia, ţară care înregistrează o rată scăzută de omucideri şi o legislaţie dintre cele mai stricte din lume în materie de arme de foc.

Totuşi, atacuri cu arme albă şi chiar cele cu arme de foc au loc ocazional, precum asasinarea fostului premier Shinzo Abe în 2022. În 1995, un atac cu gaz sarin la metroul din Tokyo s-a soldat cu 14 morţi şi mii de răniţi.

