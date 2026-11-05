Îşi dă la schimb proprietatea de 1,3 hectare pe un mini-excavator. Veşti bune pentru cine caută teren de casă

Un anunţ imobiliar mai puţin obişnuit vine din Serbia, unde un bărbat e dispus să-şi dea la schimb terenul de peste 1 hectar pentru un... mini-excavator.

Proprietarul, originar din Zagrade, o localitate aflată la poalele muntelui Rudnik, pune la bătaie o păşune la schimb pentru un utilaj agricol, scrie Blic.

În anunţul de vânzare, bărbatul nu a specificat un preţ concret şi nici nu a oferit foarte multe detalii despre proprietate. Menţionează doar că pe păşune se află o sursă de apă şi că parcela are branşament la reţeaua de electricitate. O veste bună pentru cineva care şi-ar dori să construiască aici o casă de vacanţă.

Cei interesați pot lua legătura direct cu proprietarul pentru a afla mai multe informații, mai ales despre acte, dar și condițiile în care ar accepta schimbul cu un mini-excavator.

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În ultimele luni, satele sârbeşti au devenit o destinaţie de luat în calcul pentru cei care caută locuinţe ieftine, chiar şi sub 10.000 de euro. Deşi multe dintre casele din anunţuri nu sunt în cele mai bune condiţii, preţul mic îi poate permite viitorului proprietar să investească şi în renovări.