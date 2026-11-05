"Mogging", cuvântul anului 2026. Ce înseamnă expresia devenită virală printre Gen Z şi Gen Alpha

"Zendaya o mogguieşte pe Sydney Sweeney". Aţi înţeles această proproziţie? Dacă da, probabil sunteţi Gen Z sau Gen Alpha, iar pentru ceilalţi, cuvântul anului 2026, desemnat de dicţionarul britanic Collins, descrie momentul în care cineva îi eclipsează pe ceilalți.

Termenul "mogging" a devenit tot mai popular în rândul membrilor Generațiilor Z și Alpha, atât pe internet, cât și în conversațiile de zi cu zi. Alex Beecroft, directorul general al editurii Collins, a explicat că lingviștii urmăresc cât de des sunt folosite anumite cuvinte, dar și felul în care acestea ajung să fie utilizate, pentru a identifica noile tendințe din limbă, scrie BBC.

Alegerea termenului arată, spune acesta, cum fiecare generație își lasă amprenta asupra limbajului. "Este un exemplu foarte bun despre cum Generațiile Z și Alpha au preluat un cuvânt și l-au transformat într-o expresie amuzantă, prin care își creează propriul limbaj și îi eclipsează pe ceilalți", a declarat Beecroft.

Ce înseamnă, de fapt, mogging

Termenul nu trebuie confundat cu "mugging" sau "mugging someone off". "Mogging" descrie situația în care cineva iese în evidență în comparație cu ceilalți, îi domină sau îi pune în umbră. Cel mai des, expresia este folosită atunci când vine vorba despre aspectul fizic.

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Cu alte cuvinte, cineva care arată mult mai bine decât persoanele din jurul său le "mogguieşte". Expresia poate fi folosită atât ca o ironie, cât și ca un compliment, în funcție de context.

Originea cuvântului este asociată cu acronimul AMOG, de la "Alpha Male of the Group" (masculul alfa al grupului). Termenul a fost folosit în forumurile dedicate culturismului la mijlocul anilor 2010, dar a apărut și în comunitățile manosferei și ale incelilor. Astăzi, poate fi întâlnit inclusiv în comunitățile online preocupate de "looksmaxxing", un alt termen popular printre tineri, care se referă la încercările de a-ți îmbunătăți cât mai mult aspectul fizic.

Ce alte cuvinte au ajuns pe lista scurtă

Collins English Dictionary, unul dintre cele mai importante dicționare din Marea Britanie, analizează inclusiv limbajul folosit pe rețelele sociale pentru a surprinde felul în care evoluează engleza.

În 2025, cuvântul anului a fost "vibe coding", care descrie crearea unei aplicații sau a unui site prin instrucțiuni date inteligenței artificiale, fără ca utilizatorul să scrie manual codul.

Pe lista scurtă din acest an s-au mai aflat și alte expresii: ghost job, un loc de muncă anunțat de o companie care, de fapt, nu intenționează să angajeze pe cineva pentru acel post, hydration break, pauză pentru hidratare, expresie devenită cunoscută în contextul Campionatului Mondial de Fotbal din acest an, P(doom), care înseamnă estimarea probabilității ca inteligența artificială să contribuie la prăbușirea civilizației, dar şi manchesterism, un termen care descrie abordarea politică asociată premierului britanic Andy Burnham, fost primar al regiunii Greater Manchester. Aceasta pune accent pe transferul de putere către regiuni, dezvoltarea economică, progresul social și un control public mai puternic asupra serviciilor esențiale.