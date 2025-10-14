Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Legea RCA cu noile modificări, la un pas de a intra în vigoare. Care sunt schimbările prevăzute

Atenţie, şoferi. Legea RCA cu acele schimbări majore ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna aceasta. Aşa că este un moment bun să ne reamintim modificările. Şi să le luăm pe rând.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 12:27

Șoferii care circulă fără RCA sau care nu-și duc mașina într-un spațiu privat în cazul suspendării asigurării riscă amenzi de până la 15 ori mai mari decât acum. Un alt element nou este implementarea sistemului de franşiză: șoferii vor plăti o primă RCA mai mică, dar vor suporta o parte din daune în caz de accident, măsură menită să îi facă mai responsabili.

De asemenea, păgubiții RCA nu vor mai putea primi în avans de la asigurători decât maximum 400 de euro pentru reparațiile efectuate în regie proprie. Iar în ceea ce priveşte sistemul bonus-malus, reducerile sau majorările la RCA nu vor mai depinde doar de daunele anterioare, ci și de alți factori, cum ar fi cât de grave au fost accidentele, dacă șoferul a condus băut sau sub influența drogurilor, sau dacă a dat informații false la încheierea asigurării.

Legea stârneşte însă şi nemulţumiri. Una dintre ele legată de faptul că asigurătorii ar putea decide singuri valoarea despăgubirii, service-ul unde se fac reparaţiile şi termenul de plată.

Articolul continuă după reclamă

Dacă trece de Camera Deputaţilor, legea ar putea fi votată chiar miercurea aceasta în plenul Parlamentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rca asigurari rca lege rca lege rca 2025 rca 2025 parlament
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Ştiri economice » Legea RCA cu noile modificări, la un pas de a intra în vigoare. Care sunt schimbările prevăzute