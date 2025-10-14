Atenţie, şoferi. Legea RCA cu acele schimbări majore ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna aceasta. Aşa că este un moment bun să ne reamintim modificările. Şi să le luăm pe rând.

Șoferii care circulă fără RCA sau care nu-și duc mașina într-un spațiu privat în cazul suspendării asigurării riscă amenzi de până la 15 ori mai mari decât acum. Un alt element nou este implementarea sistemului de franşiză: șoferii vor plăti o primă RCA mai mică, dar vor suporta o parte din daune în caz de accident, măsură menită să îi facă mai responsabili.

De asemenea, păgubiții RCA nu vor mai putea primi în avans de la asigurători decât maximum 400 de euro pentru reparațiile efectuate în regie proprie. Iar în ceea ce priveşte sistemul bonus-malus, reducerile sau majorările la RCA nu vor mai depinde doar de daunele anterioare, ci și de alți factori, cum ar fi cât de grave au fost accidentele, dacă șoferul a condus băut sau sub influența drogurilor, sau dacă a dat informații false la încheierea asigurării.

Legea stârneşte însă şi nemulţumiri. Una dintre ele legată de faptul că asigurătorii ar putea decide singuri valoarea despăgubirii, service-ul unde se fac reparaţiile şi termenul de plată.

Articolul continuă după reclamă

Dacă trece de Camera Deputaţilor, legea ar putea fi votată chiar miercurea aceasta în plenul Parlamentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰