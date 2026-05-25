În sezonul balurilor şi-al petrecerilor de sfârşit de an, ţinutele festive sunt la mare căutare, dar şi la mare... preţ. Un model complex, cu etichetă de firmă, poate să coste o avere. Sau nu, dacă apelezi la o variantă mult mai accesibilă: închirierea. La modă sunt acum şi variantele vintage, adică la mâna a doua.

Amalia visează să atragă toate privirile la absolvire! A bătut drumul de la Braşov la Bucureşti pentru rochia perfectă şi a găsit-o!

"A fost dragoste la prima vedere! Sper să-mi vină foarte bine! Şi părerea mamei mereu contează", spune Amalia, absolventă.

Bugetul dictează în acest an preferinţele tinerelor. La buticuri şi outleturi a început sezonul balurilor - cu volane, corsete şi rochii în culori cât mai pastelate.

"Genul acesta, cu şiret pe spate care evidenţiază talia, în culori pastelate. Aceasta este 850 de lei. [...] Şi aceasta este o variantă foarte vaporoasă, cu o eşarfă", a explicat proprietara unui brand de haine, Andreea Căliman.

"Bugetul ar fi 1.000", spune o tânără.

"Sunt a 8-a şi acum mi-am luat rochie. Să iasă în evidenţă", explică o adolescentă.

Rochiile închiriate costă o treime faţă de preţul de achiziţie

Şi Irina va străluci la banchet, dar într-o rochie închiriată. Îşi doreşte un model ceva mai sofisticat, deci mult mai scump în magazine. Aici, o costă 1.000 de lei, o treime faţă de preţul de achiziţie.

"Este recomandarea unei prietene care a făcut asta la absolvirea ei. Sunt foarte mulţumită de ce văd! [...] Mă simt foarte elegantă, îmi place foarte mult roşul", a spus Irina, absolventă.

Ce implică închirierea unei rochii de ocazie

Piaţa de rochii de închiriat a devenit tot mai populară în ultimii ani. Sunt câteva condiţii, însă, pentru cele care vor să-şi împrumute ţinutele de ocazie.

"Se alege, se notează ce ajustări facem şi se programează să o ridice cu o zi înainte de eveniment şi o returnează după 4 zile. Ele nu trebuie curăţate, pică în responsabilitatea noastră. […] Dacă sunt mici defecte, le constatăm împreună şi se reţine din garanţie. Este între 300 şi 600 de lei, în funcţie de model", a spus designerul vestimentar Georgiana Iordache.

Şi grupurile cu haine "la mâna a doua" de pe reţelele sociale sunt pline de anunţuri, în această perioadă. Sunt chiar mai multe decât în alţi ani, spun administratorii.

"Preţurile trebuie să fie foarte mici din preţul iniţial, maximum 30%. [...] Şi domnii îşi vând costumele", explică administratora unui grup de haine pe Facebook, Claudia Nicolau.

În Capitală, multe dintre atelierele de închiriat costume pentru bărbaţi s-au închis, semn că domnii îşi doresc să păstreze ţinutele după ce le poartă. E-adevărat, ei le pot purta de mai multe ori fără probleme...

