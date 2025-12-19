După fix o săptămână de restricții severe, activitatea în cel mai mare spital de copii din Moldova revine la normal. Rezultatele la probele de apă au ieşit bine, aşa că internările pot fi reluate.

În urmă cu o săptămână, Ministerul Sănătății anunța că lua în calcul chiar și evacuarea spitalului. În cele din urmă, s-a decis să se gestioneze totul la fața locului, dar au fost sistate din acel moment atât internările, cât și intervențiile chirurgicale care au putut fi reprogramate, mai puțin urgențele, care erau absolut necesare a fi realizate în spital.

Asta după ce probele de la apa potabilă, luate în urma unei dezinfectări a țevilor din rețeaua de apă potabilă a spitalului, au ieșit neconforme: pozitive pentru o bacterie care poate fi extrem de periculoasă pentru copiii cu un sistem imunitar slăbit.

De atunci, s-au prelevat în mod repetat probe, iar ultimele, cele luate în cursul zilei de marți, au ieșit într-un final așa cum spera toată lumea: negative pentru bacilul pioceanic, dar și pentru orice altă bacterie. Prin urmare, se fac din nou internări la Spitalul de Pediatrie din Iași.

Articolul continuă după reclamă

Conducerea unităţii "a învățat câteva lecții importante"

Acest lucru a fost anunțat vineri chiar de Ministerul Sănătății, dar și de conducerea unității sanitare, care spune că a învățat câteva lecții importante după toată această întâmplare. S-a făcut o nouă dezinfecție a țevilor, s-a montat o stație de clorinare suplimentară la unitatea sanitară, iar probele vor fi prelevate în continuare, la intervale scurte, pentru a se asigura că nu există alte probleme.

De asemenea, conducerea spitalului a anunțat că este foarte posibil ca tot astăzi, odată cu sosirea rezultatelor de la Direcția de Sănătate Publică, să se redeschidă secția de terapie intensivă, închisă în urmă cu două luni, după ce opt copii au murit acolo, infectați cu o bacterie intraspitalicească. Și acolo s-au prelevat probe și s-au luat toate măsurile necesare pentru redeschiderea secției.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰