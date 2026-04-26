Experiența bate prețul. Mâncarea de stradă nu mai este de mult o opțiune ieftină. La festivalurile din toată țara, prețurile au urcat până la nivel de restaurant. Cu toate acestea, românii stau la cozi și plătesc fără să stea pe gânduri. Într-o perioadă în care mulți spun că își reduc cheltuielile, pentru câteva ore bugetul trece pe plan secund, iar ceea ce contează devine experiența în sine.

"Procesul nu e tocmai unul atât de uşor, noi suntem mai aparte, că noi chiar gătim totul", a afirmat Elena Gheorghe, reprezentanta unui food truck.

Elena e din Bucureşti şi de mai bine de 2 ani străbate ţara într-o autorulotă. De acolo, vinde macaroane cu brânză, dar după reţeta americană. Într-o zi bună, ajunge și la peste 800 de clienți.

"La noi, la Mac and Cheese scot undeva la 50 de lei per produs, dar ni se pare un preţ corect pentru clienţii noştri, pentru că primesc aproximativ 500 de grame de mâncare", a mai spus Elena.

Articolul continuă după reclamă

La festivalurile cu specific din toată țara, prețurile au urcat la nivel de restaurant, iar în unele cazuri chiar îl depășesc.

"Se vinde double-ul și mushroom, double avem cu 52 de lei, și mushroom cu 48", a spus Alex, reprezentant food truck.

Și există şi o explicaţie. Doar taxa de participare la evenimentul de profil, care se desfăşoară în acest weekend la Timişoara e de aproximativ 5.000 de lei pentru fiecare comerciant. La asta se adaugă şi scumpirile din ultima perioadă.

Un burger, cartofi și o băutură și ajungem rapid la 90, chiar 100 de lei. Pentru mâncare de stradă. Diferența față de un restaurant clasic nu mai este atât de mare, dar aici oamenii nu vin doar pentru gust. Vin pentru atmosferă, pentru muzică și pentru experiență. Iar asta pare să cântărească mai mult decât prețul din meniu.

"E mult mai plăcut decât într-un restaurant, să stăm închişi", a afirmat o femeie.

"Nu se justifică să cumperi de aici unde preţurile sunt la fel, mănânci...uite cum mănânci pe scaunele astea... confortul nu este la fel", a spus un bărbat.

La Timișoara, în Piața Libertăţii, Food Truck Festival adună, timp de trei zile, 16 concepte culinare din toată țara. De la burgeri gourmet și pizza, până la paste, deserturi, cafea de specialitate sau preparate balcanice, oferta e variată, iar accesul este gratuit.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰