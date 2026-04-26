Video Românii, speriaţi de criză. Comportamentul de consum s-a schimbat radical

Mai de voie, mai de nevoie, am ajuns să fim mai calculaţi şi mai orientaţi spre strictul necesar. Mai exact, 8 din 10 români recunosc că mai taie din cheltuieli şi chiar pun pe pauză marile achiziţii. Totul din cauza scumpirilor pe bandă rulantă şi a costului de viaţă tot mai ridicat.

de Mădălina Chiţac

la 26.04.2026 , 15:13

Mulţi români îşi ajustează comportamentul financiar şi devin tot mai prudenţi. Asta pe fondul scumpirilor, dar şi a incertitudinilor din ultima perioadă. Un sondaj arată că peste 77% dintre români au redus cheltuielile care sunt neesenţiale, iar 57% dintre aceştia au amânat cumpărături mari din cauza creşterii costului vieţii.

Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat şi orientat spre strictul necesar

Presiunea pe bugete este tot mai mare şi o vedem cu toţii. Peste 63% dintre români indică scumpirile drept principala problemă, iar aproape jumătate spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare, însă doar la limită. 

În acelaşi timp, 21% dintre respondenţi au spus că îngrijorările financiare le influenţează frecvent deciziile, iar peste 40% resimt incertitudine în planificarea bugetului în fiecare lună. Semnale se văd şi în comportamentul de consum: cumpărăm mai puţin şi căutăm promoţiile. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat şi orientat spre strictul necesar.

Mădălina Chiţac

