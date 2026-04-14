Marile companii aeriene din Europa cer UE achiziții comune de kerosen, suspendarea taxelor şi rezerve dedicate

Marile companii aeriene din Europa cer UE să adopte măsuri de urgență, din cauza cumpiriii petrolului și al temerilor privind o posibilă criză de kerosen. Ele solicită eliminarea unor taxe, achiziții comune de kerosen la nivel european și reguli mai clare care să oblige statele membre să-şi facă şi rezerve dedicate de combustibil pentru aviație.

Cele mai mari companii aeriene din Europa fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a introduce măsuri temporare care să le ajute să facă față potențialelor penurii de kerosen și costurilor mai mari provocate de războiul din Iran.

Grupul industriei aeronautice Airlines for Europe (A4E) a solicitat Uniunii Europene să introducă un pachet amplu de măsuri de răspuns la criză, inclusiv achiziții comune de kerosen la nivel european, monitorizarea stocurilor de combustibil pentru avioane, suspendarea temporară a taxei de carbon pentru aviație și eliminarea altor taxe din sectorul aviatic, se arată în documentul citat de Reuters. Printre măsurile solicitate se numără şi acordarea de ajutor companiilor aeriene care transportă combustibil suplimentar.

Reuters aminteşte că UE a introdus achiziții comune de gaze naturale pentru a consolida aprovizionarea, după ce Rusia a redus livrările de gaze către Europa în 2022. Cu toate acestea, modelul nu a fost aplicat până acum petrolului sau kerosenului.

Companiile cer şi reguli mai clare care să oblige statele membre să mențină rezerve de combustibil pentru aviație. În prezent, țările UE sunt obligate să aibă rezerve de petrol pentru 90 de zile, în caz de criză, dar regula nu specifică clar combustibilul pentru avioane (kerosenul).

Asociația Airlines for Europe reprezintă transportatori importanți precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways. Grupul a solicitat, de asemenea, UE să permită importurile și utilizarea în blocul comunitar a combustibilului de avion de tip Jet A, principalul tip de combustibil utilizat în SUA. "Acestea sunt măsuri temporare pentru a ne permite să depășim situația actuală, plus o planificare suplimentară pe termen lung pentru a fi pregătiți pentru viitor", a declarat directorul general al A4E, Ourania Georgoutsakou.

Războiul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul și a închis spațiile aeriene, provocând probleme companiilor aeriene. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricțiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre A4E au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.

Companiile aeriene europene doresc ca UE să nu le penalizeze pentru neutilizarea unui slot orar de pe un aeroport din cauza închiderii spațiului aerian ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, precum și a penuriei de combustibil, se arată în document. De asemenea, transportatorii aerieni au sugerat introducerea unor obligații specifice privind rafinăriile, pentru a proteja livrările de combustibil pentru avioane.

Georgiana Dulgheru

