Război în Iran, ziua 46. Blocada impusă de SUA asupra porturilor Iranului a intrat în vigoare luni, potrivit declarațiilor președintelui Donald Trump, amplificând tensiunile din regiune. Vicepreședintele JD Vance a acuzat Teheranul de "terorism economic" pentru blocarea anterioară a Strâmtorii Ormuz, avertizând că navele iraniene nu vor mai putea părăsi porturile. În același timp, armata americană susține că nu va împiedica tranzitul navelor către porturi non-iraniene, iar datele arată că cel puțin un petrolier a traversat deja zona. Iranul denunță măsura drept o încălcare gravă a suveranității, în timp ce la Washington sunt programate discuții directe între oficiali libanezi și israelieni. Prețul petrolului Brent a scăzut ușor marți, la 98 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că SUA și Iranul au lăsat deschisă ușa dialogului, după discuțiile tensionate de la Islamabad.

de Redactia Observator

la 14.04.2026 09:41
14.04.2026, 11:55

Pakistanul continuă eforturile pentru organizărea unei noi runde de negocieri Iran-SUA

Guvernul Pakistanului îşi continuă marţi ofensiva diplomatică pentru a asigura sprijinul puterilor mondiale după blocajul negocierilor de la Islamabad între Statele Unite şi Iran având drept obiectiv organizarea unei a doua runde de dialog şi a unei prelungiri a armistiţiului în vigoare, informează EFE.

"Astăzi armistiţiul continuă să fie în vigoare. Se fac toate eforturile pentru a rezolva problemele restante", a declarat prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif într-o apariţie în faţa cabinetului său federal.

Premierul Shehbaz Sharif a confirmat în ultimele ore că menţine negocieri active cu China, Arabia Saudită şi membri ai G7 pentru a evita prăbuşirea procesului. Pentru a forţa o nouă întâlnire înainte ca armistiţiul să expire pe 22 aprilie, el a purtat convorbiri cu prim-miniştrii Canadei, Mark Carney, şi Japoniei, Sanae Takaichi.

14.04.2026, 11:16

Arabia Saudită face presiuni asupra SUA să renunțe la blocada asupra Strâmtorii Ormuz

Arabia Saudită face presiuni asupra Statelor Unite să renunțe la blocada asupra Strâmtorii Ormuz și să revină la negocieri, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali arabi. Arabii se tem că decizia președintelui Donald Trump de a bloca porturile iraniene ar putea determina Teheranul să escaladeze conflictul și să perturbe alte rute maritime, precum Bab al-Mandeb.

Blocada urmărește să crească presiunea asupra economiei iraniene, însă oficialii avertizează că Iranul ar putea riposta prin blocarea strâmtorii Bab al-Mandeb, un punct strategic din Marea Roșie, vital pentru exporturile de petrol ale saudiților.

14.04.2026, 10:54

Blocada lui Trump în Ormuz, respinsă de NATO

Aliații NATO au declarat luni că nu se vor implica în planul președintelui american Donald Trump de a bloca porturile iraniene, propunând să intervină abia după încetarea luptelor, o decizie care ar putea să îl nemulțumească pe liderul de la Washington și să accentueze tensiunile din alianță, potrivit Reuters.

Trump a afirmat că armata SUA va elimina orice navă iraniană care se apropie de blocada începută luni, după ce negocierile din weekend nu au reușit să ducă la un acord pentru încheierea conflictului de șase săptămâni cu Iranul.

"Blocada va începe în scurt timp. Alte țări vor fi implicate în această blocadă", a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social, duminică.

Însă aliații NATO, inclusiv Marea Britanie și Franța, au transmis că nu vor fi atrași în conflict prin participarea la blocadă, precizând că lucrează, în schimb, la o inițiativă pentru redeschiderea strâmtorii, prin care tranzitează, în mod normal, o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

14.04.2026, 09:52

Petrolier chinez sancționat de SUA, surprins traversând Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier chinez sancționat de Statele Unite a traversat marți Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei impuse de SUA, arată platformele de trafic maritim citate de Reuters

Nava Rich Starry ar fi prima care reușește să treacă prin strâmtoare și să iasă din Golf de la instituirea blocadei, luni, dupa amiază, potrivit datelor furnizate de LSEG, MarineTraffic și Kpler.

Proprietarul  petrolierului, compania chineză Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, a fost sancționat de Statele Unite pentru relații comerciale cu Iranul. 

Rich Starry este un petrolier de capacitate medie, care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol, conform datelor. Încărcătura a fost preluată din ultimul port de escală, Hamriyah, din Emiratele Arabe Unite.

Nava are la bord un echipaj chinez, mai arată datele.

Un alt petrolier sancționat de SUA, Murlikishan a intrat şi el în strâmtoare marți, potrivit LSEG. Nava, fără încărcătură, urmează să încarce păcură în Irak pe 16 aprilie, potrivit Kpler. Vasul, cunoscut anterior sub numele de MKA, a transportat în trecut petrol rusesc și iranian.

14.04.2026, 09:48

Discuții între ambasadorii Libanului și Israelului, astăzi, la Washington

Va fi pentru prima dată în ultimele decenii când oficiali din cele două țări, care nu au relații diplomatice, se întâlnesc față în față pentru negocieri directe, scrie BBC.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, este așteptat să participe la aceste discuții directe rare, la Departamentul de Stat. Ele au loc la doar câteva zile după ce SUA și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului mai amplu din Orientul Mijlociu.

Ambasadorii libanez și israelian urmează să discute posibilitatea unor negocieri directe la nivel mai înalt între cele două țări.

Autoritățile libaneze își doresc mai întâi obținerea unui armistițiu în războiul în curs dintre Israel și Hezbollah. Însă Israelul a respins această variantă, insistând că gruparea susținută de Iran trebuie dezarmată. La rândul său, Hezbollah a respins discuțiile și a anunțat că nu va respecta eventualele acorduri.

14.04.2026, 09:46

SUA ar fi negociat cu Iranul o pauză de 20 de ani a îmbogățirii uraniului

Potrivit presei americane, care citează responsabili apropiaţi discuţiilor desfăşurate sâmbătă la Islamabad, Washingtonul a cerut Teheranului să se angajeze să nu îmbogăţească uraniu timp de 20 de ani.

Această pauză de 20 de ani ar fi fost însoţită de o relaxare a sancţiunilor, relevă publicaţia Wall Street Journal.

În schimb, Iranul s-a declarat dispus să-şi suspende activităţile nucleare doar pe durata a cinci ani, indică New York Times.

"Una este ca iranienii să afirme că nu se vor dota cu arma nucleară şi este altceva punerea în aplicare a unui mecanism necesar care să garanteze că aceasta nu se va întâmpla", a afirmat JD Vance luni, după încheierea, fără niciun rezultat, a discuţiilor de pace în Pakistan, adăugând că SUA au prezentat "linii roşii clare".

14.04.2026, 09:43

Petrolul Brent se ieftinește pe fondul unor posibile negocieri de pace

Cotațiile petrolului au intrat în scădere în contextul perspectivelor de reluare a dialogului dintre Statele Unite și Iran. Posibilitatea reluării discuţiilor de pace a redus temerile legate de întreruperile de aprovizionare generate de blocada asupra Strâmtorii Ormuz.

Prețurile petrolului s-au redus marți după ce semnalele privind posibile negocieri între SUA și Iran au diminuat îngrijorările legate de criza din regiune, informează Reuters.

Petrolul Brent a scăzut la 97.50 dolari pe baril, marcând o contracție de 1.86 dolari sau 1,87%. Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) s-a diminuat cu 2.25 dolari sau 2,27%, până la 96.83 dolari.

14.04.2026, 09:42

Vance acuză Iranul de "terorism economic împotriva întregii lumi"

Vicepreşedintele SUA JD Vance a declarat că depinde de Iran dacă vor mai avea loc discuţii directe cu SUA şi că trebuie să obţină angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară, relatează CNN. El a mai afirmat că închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu "terorism economic împotriva întregii lumi", dar şi că "doi pot juca acelaşi joc".

"Este o întrebare pe care ar fi mai bine să o adresăm iranienilor, deoarece mingea se află cu adevărat în terenul lor", a declarat JD Vance luni la Fox News.

"Trebuie să obţinem angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară. Şi cred că, dacă iranienii sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, atunci aceasta poate fi o înţelegere foarte, foarte bună pentru ambele ţări. Dacă nu sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, este decizia lor", a spus el.

Vicepreşedintele a adăugat că echipa iraniană din Pakistan nu era în măsură să "încheie o înţelegere", motiv pentru care a spus că SUA au plecat după 21 de ore de negocieri.

El a adăugat că s-au înregistrat progrese, dar insuficiente în ceea ce priveşte eliminarea uraniului îmbogăţit al Iranului şi asigurarea faptului că Teheranul nu poate deţine o armă nucleară.

"Au făcut un pas în direcţia noastră, motiv pentru care, cred că am putea spune că am observat unele semne pozitive, dar nu au mers suficient de departe", a spus Vance, punând responsabilitatea pe Iran de a reveni la masa negocierilor.

Închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu "terorism economic împotriva întregii lumi", a declarat Vance luni pentru Bret Baier de la Fox News. "Practic, au ameninţat orice navă care traversează Strâmtoarea Ormuz."

14.04.2026, 09:36

Bursele europene au închis luni pe roșu după tensiunile generate de blocada SUA în Ormuz

Pieţele bursiere europene au început săptămâna pe scădere, investitorii analizând evoluţiile războiului din Orientul Mijlociu din weekend, transmite CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a încheiat şedinţa de tranzacţionare de luni cu un minus de 0,2%, toate marile burse fiind pe roşu, iar majoritatea sectoarelor în declin.

Indicele CAC 40 de la Paris a scăzut cu 0,29%, FTSE MIB din Italia cu 0,17%, FTSE 100 de la Londra cu 0,17%, iar DAX din Germania cu 0,23%. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de indicele IBEX 35 din Spania, care a pierdut 0,99%.

14.04.2026, 09:32

Ce se ştie despre reluarea discuţiilor SUA-Iran după eşecul negocierilor de la Islamabad

Oficialii din administraţia Trump discută intern detaliile unei potenţiale a doua întâlniri faţă în faţă cu oficialii iranieni înainte de expirarea armistiţiului pe 21 aprilie, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu discuţiile, deşi nu este clar dacă o astfel de întâlnire se va concretiza.

Aceştia analizează posibile date şi locaţii în cazul în care discuţiile în curs cu Iranul şi mediatorii din regiune vor înregistra progrese în zilele următoare, a spus sursa, descriind dialogul ca fiind preliminar. "Trebuie să fim pregătiţi să organizăm ceva rapid în cazul în care lucrurile se îndreaptă în acea direcţie", a spus sursa.

Potrivit BBC, un apropiat al regimului de la Teheran a afirmat că negocierile ar putea fi reluate săptămâna aceasta, la Islamabad sau Geneva.

Însă, având în vedere rezistenţa anterioară a Iranului faţă de o serie de cereri ale SUA, nu este clar dacă Teheranul s-ar supune condiţiilor lui Trump în curând, chiar dacă SUA au început luni dimineaţă o blocadă asupra porturilor iraniene. Cu Strâmtoarea Ormuz încă efectiv închisă, Iranul consideră că deţine o pârghie substanţială asupra SUA, o poziţie care a fost clară pentru negociatori la Islamabad în acest weekend.

  • Trump spune că au sunat iranienii

Trump a afirmat luni că Iranul a sunat administraţia în cursul dimineţii şi că iranienii "doresc foarte mult să încheie un acord". El nu a specificat cine a efectuat apelul sau cine l-a primit la Washington. Cu doar o zi înainte, el spusese că nu-i pasă dacă se ajunge la un acord.

Blocada a introdus, de asemenea, o nouă incertitudine în situaţie - rămâne neclar, de exemplu, cât de departe este dispusă SUA să meargă din punct de vedere militar pentru a o impune şi cum ar putea reacţiona Iranul în zilele şi săptămânile următoare.

  • Armistiţiul ar putea fi prelungit

Oficialii administraţiei rămân încrezători că se poate ajunge la o soluţie diplomatică, au declarat persoane familiarizate cu negocierile. În funcţie de ritmul negocierilor din zilele următoare, SUA şi Iranul ar putea, de asemenea, să prelungească termenul limită al armistiţiului pentru a acorda mai mult timp, au spus aceştia.

"Există un dialog continuu între SUA şi Iran şi se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord", a declarat un oficial american.

O sursă regională a declarat pentru CNN că ar putea avea loc o nouă rundă de negocieri şi că Turcia depune eforturi pentru a reduce diferendele dintre cele două părţi.

  • Motivul pentru care s-au blocat negocierile de la Islamabad

În ciuda faptului că sesiunea de sâmbătă a durat mai mult decât se aştepta, potrivit surselor familiarizate cu discuţiile, oficialii administraţiei susţin că era puţin probabil ca o singură întâlnire să ducă la un acord final. Mai degrabă, oficialii anticipaseră că discuţiile din weekendul trecut vor fi probabil una dintre numeroasele runde de negocieri pe parcursul celor două săptămâni de armistiţiu.

Şi Trump, precum şi mulţi dintre cei mai apropiaţi consilieri ai săi, doresc cu ardoare ca încetarea focului să aibă succes şi ca cele două părţi să ajungă la o soluţie diplomatică, au spus sursele. Mulţi oficiali ai administraţiei nu doresc reluarea atacurilor militare, mulţi recunoscând că şi americanii devin din ce în ce mai nerăbdători în legătură cu războiul.

Vance, în timp ce pleca de la Islamabad duminică dimineaţa, a declarat că a pus pe masă o ofertă "cea mai bună şi finală", sugerând că Iranul mai are încă timp să accepte toate condiţiile SUA.

Însă multe dintre "liniile roşii" pe care SUA le-au stabilit pentru Iran sunt condiţii pe care Teheranul le-a respins anterior, o poziţie intransigentă care pare neschimbată chiar şi după şase săptămâni de război.

14.04.2026, 09:30

Blocada SUA este în vigoare, în timp ce oficialii discută posibile negocieri

Blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene este în vigoare de peste 12 ore, în timp ce vicepreședintele JD Vance susține că reprezintă un răspuns justificat la acțiunile Teheranului, care ar fi blocat practic Strâmtoarea Hormuz.

Toate porturile Iranului de-a lungul Golfului sunt vizate de blocada americană, iar Comandamentul Central al SUA a anunțat că aceasta va fi aplicată "împotriva navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene". Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a avertizat că "niciun port din Golful Persic și Marea Oman nu va fi sigur" dacă propriile porturi ale Iranului sunt amenințate, potrivit presei de stat iraniene.

Situația vine după ce maratonul de negocieri din weekend au eșuat, însă Statele Unite și Iranul continuă să comunice, a declarat un oficial american pentru CNN.

14.04.2026, 07:00

