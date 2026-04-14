Ce se ştie despre reluarea discuţiilor SUA-Iran după eşecul negocierilor de la Islamabad

Oficialii din administraţia Trump discută intern detaliile unei potenţiale a doua întâlniri faţă în faţă cu oficialii iranieni înainte de expirarea armistiţiului pe 21 aprilie, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu discuţiile, deşi nu este clar dacă o astfel de întâlnire se va concretiza.

Aceştia analizează posibile date şi locaţii în cazul în care discuţiile în curs cu Iranul şi mediatorii din regiune vor înregistra progrese în zilele următoare, a spus sursa, descriind dialogul ca fiind preliminar. "Trebuie să fim pregătiţi să organizăm ceva rapid în cazul în care lucrurile se îndreaptă în acea direcţie", a spus sursa.

Potrivit BBC, un apropiat al regimului de la Teheran a afirmat că negocierile ar putea fi reluate săptămâna aceasta, la Islamabad sau Geneva.

Însă, având în vedere rezistenţa anterioară a Iranului faţă de o serie de cereri ale SUA, nu este clar dacă Teheranul s-ar supune condiţiilor lui Trump în curând, chiar dacă SUA au început luni dimineaţă o blocadă asupra porturilor iraniene. Cu Strâmtoarea Ormuz încă efectiv închisă, Iranul consideră că deţine o pârghie substanţială asupra SUA, o poziţie care a fost clară pentru negociatori la Islamabad în acest weekend.

Trump spune că au sunat iranienii

Trump a afirmat luni că Iranul a sunat administraţia în cursul dimineţii şi că iranienii "doresc foarte mult să încheie un acord". El nu a specificat cine a efectuat apelul sau cine l-a primit la Washington. Cu doar o zi înainte, el spusese că nu-i pasă dacă se ajunge la un acord.

Blocada a introdus, de asemenea, o nouă incertitudine în situaţie - rămâne neclar, de exemplu, cât de departe este dispusă SUA să meargă din punct de vedere militar pentru a o impune şi cum ar putea reacţiona Iranul în zilele şi săptămânile următoare.

Armistiţiul ar putea fi prelungit

Oficialii administraţiei rămân încrezători că se poate ajunge la o soluţie diplomatică, au declarat persoane familiarizate cu negocierile. În funcţie de ritmul negocierilor din zilele următoare, SUA şi Iranul ar putea, de asemenea, să prelungească termenul limită al armistiţiului pentru a acorda mai mult timp, au spus aceştia.

"Există un dialog continuu între SUA şi Iran şi se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord", a declarat un oficial american.

O sursă regională a declarat pentru CNN că ar putea avea loc o nouă rundă de negocieri şi că Turcia depune eforturi pentru a reduce diferendele dintre cele două părţi.

Motivul pentru care s-au blocat negocierile de la Islamabad

În ciuda faptului că sesiunea de sâmbătă a durat mai mult decât se aştepta, potrivit surselor familiarizate cu discuţiile, oficialii administraţiei susţin că era puţin probabil ca o singură întâlnire să ducă la un acord final. Mai degrabă, oficialii anticipaseră că discuţiile din weekendul trecut vor fi probabil una dintre numeroasele runde de negocieri pe parcursul celor două săptămâni de armistiţiu.

Şi Trump, precum şi mulţi dintre cei mai apropiaţi consilieri ai săi, doresc cu ardoare ca încetarea focului să aibă succes şi ca cele două părţi să ajungă la o soluţie diplomatică, au spus sursele. Mulţi oficiali ai administraţiei nu doresc reluarea atacurilor militare, mulţi recunoscând că şi americanii devin din ce în ce mai nerăbdători în legătură cu războiul.

Vance, în timp ce pleca de la Islamabad duminică dimineaţa, a declarat că a pus pe masă o ofertă "cea mai bună şi finală", sugerând că Iranul mai are încă timp să accepte toate condiţiile SUA.

Însă multe dintre "liniile roşii" pe care SUA le-au stabilit pentru Iran sunt condiţii pe care Teheranul le-a respins anterior, o poziţie intransigentă care pare neschimbată chiar şi după şase săptămâni de război.