Nota de plată pentru şoferi creşte de la o lună la alta. De la rovinietă, care se scumpeşte cu aproape 50% de luna viitoare, şi până la taxe de treceri pe pod şi amenzi. Toate costă mai mult. Cheltuielile unui şofer însă nu se opresc aici. Primesc tarife tot mai mari şi pentru RCA sau CASCO.

Să ai o maşină devine un lux. Dacă vreau să scot maşina asta din parcare, va trebui ca, în acelaşi timp, să scot şi mai mulţi bani din buzunar. Taxa de drum pentru o zi mă va costa 3,5 euro. Iar cea pentru 10 zile 6 euro. Rovinieta pentru o lună va costa 9,5 euro, iar pentru cea pentru un an voi plăti 50 de euro, dublu în comparaţie cu cât plătesc acum.

Rovinietă, mai scumpă

"Este la preţul ăsta de multă vreme. Deci n-au fost luaţi în considerare alţi factori. Al doilea...nevoia de bani. Teoretic e pentru întreţinerea drumurilor. Practic, e mai greu de spus la ce se folosesc", a declarat Sergiu Costache, expert asigurări.

"Ei ştiu că majoritatea românilor au maşini şi vor plăti. Şi şoferii primesc la schimb ce? Gropi, accidente, pentru că n-avem şosele, lipsa poliţiştilor de pe stradă", a declarat Valeriu Bădilă, broker RCA.

"Se scumpeşte pentru că se scumpesc toate. Şi în fiecare zi e din ce în ce mai greu". "Nu avem ce să facem! Am înţeles că va dubla preţul", spun oamenii.

Rovinieta majorată intră în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial. Însă, foarte important, şoferii cărora le expiră în septembrie o pot cumpăra încă din august la prețul vechi, deoarece legea permite achiziția cu până la 30 de zile înainte de scadență. Şi amenzile pentru lipsa rovinietei cresc. Maximul va fi de o mie de lei. Pe lângă taxa de drum, şoferii deja plătesc mai mult pentru asigurarea obligatorie.

"RCA în jur de 2000 de lei. Da. 600 de lei". "2.900 de lei. Tocmai ce am făcut RCA-ul acum 2 zile. E mult!", mai spun şoferii.

Poliţa unui şofer din Capitală care are o maşină de 131 de cai putere costa 796 de lei în 2023. A ajuns la 908 lei în 2024 iar pentru 2024 preţul a fost de 1.107 lei. Asta în contextul în care clasa de bonus-malus a rămas aceeaşi.

"Pentru bucureşteni, clujeni şi alte oraşe mari au crescut. Motivul fiind că prima de asigurare este direct legată de valoarea daunelor. În marile oraşe sunt daune de valoare mică, dar sunt foarte multe", a declarat Sergiu Costache, expert asigurări.

"La baza poliţelor stau despăgubirile care au la mijloc preţul pieselor, manoperei şi altor lucruri care stau la despăgubirea unui prejudiciu. Şi automat că preţurile poliţelor vor creşte şi ele. Maşina este un lux. Şi dacă n-ai bani să o întreţii, mai bine renunţi. Plăteşti impozite, plăteşti taxe, rca, casco. Mai ai şi accidente", mai spune Valeriu Bădilă, broker RCA.

Cresc şi taxele de trecere pe pod. Taxa pentru autoturisme va fi de 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

