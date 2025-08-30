Simţim din plin măsurile, dar de înţeles nu le înţelegem întotdeauna. Şi de cele mai multe ori privim doar subiectiv şi superficial, să spunem. Iancu Guda, expert financiar Observator, a explicat pe înţelesul tuturor măsurile din Pachetul 2.

Iancu Guda vede măsurile din Pachetul 2 drept un set de reguli pentru mediul de afaceri şi pentru o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor către stat. Vizate sunt aici atât companiile româneşti, de cele mai mici afaceri până la marile corporaţii, cât şi multinaţionalele.

Iancu Guda: "Decizii fără precedent"

"Pachetul 1 s-a dus către cei care plăteau deja şi plătesc mai mult, dar ce se întâmplă cu cei care nu plăteau? Şi atunci avem măsuri pentru creşterea colectării la buget care se fac prin nişte măsuri fără precedent. Dacă eşti companie şi n-ai plăti impozitele la stat nu mai poţi beneficia de eşalonări la plată dacă tu, acţionar majoritar, nu garantezi cu averea personală, casa în care stai spre exemplu. Nu se dau eşalonări decât până la 400.000 de lei şi doar dacă vii cu garanţie, avere personală. Dacă răspunzi cu averea personală, te preocupă mult mai mult. Nu se mai adaugă eşalonări la eşalonări care să depăşească perioada iniţială.

Altă modificare foarte importantă mi se pare implementarea unei platforme electronice de valorificare a activelor executate de ANAF, astfel că oriunde din ţară poate să intre pe internet să vadă ce case, maşini şi alte bunuri a executat ANAF şi să le achiziţioneze mult mai repede. Se va pune o presiune mai mare pe rău-platnici. Nu vom mai avea cazuri de mari companii care să-şi amâne la nesfârşit datoriile la stat. Pentru că avem cazuri de antreprenori mai mici care se plângeau că 'Dacă eu am 1.000 de lei neplătiţi la sfârşit de lună, într-o săpămână îmi blochează conturile, şi văd în presă alţii care de ani de zile nu-şi mai plătesc dările'.

Sunt măsuri care intră în vigoare imediat ce sunt publicate în Monitorul Oficial. Am văzut această percepţie că marile companii, multinaţionalele să le zicem, nu-şi plătesc corect dările în România. Mesajul pentru multinaţionale este: 'Sunteţi binevenite, aduceţi valoare adăugată, dar trebuie să plătiţi corect taxele'. Cu alte cuvinte plăteşti 16% pe entităţi afiliate. E o măsură de bună practică implementată în multe ţări, inclusiv în Statele Unite ţara cu cele mai multe multinaţionale în afară şi care vin din afară în interiorul SUA. Cred că e mult mai potrivită decât veche măsură, din topor, impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Era cam brutală, iar realitatea e că anul trecut a generat doar 300 de milioane de lei la buget în condiţiile în care se estimau 5 miliarde.

Lupta cu platformele chinezeşti de retail

Marile platforme de achiziţii, cele chinezeşti în special...ne plac, sunt ieftine, dar nu plătesc taxe în România. Poate ne convine ca şi cumpărător, dăm cu degetul pe telefon şi luăm produse ieftine, însă aceste companii nu plătesc taxe vamale şi o e nedreptate faţă de companiile româneşti. Pierderile la buget sunt de 10 miliarde de lei pe an. Ţările din Europa au înţeles că trebuie să lupte împotriva acestor companii chinezeşti.

Nu vei putea să scoţi profit dintr-o companie care a avut pierderi până când nu acoperi pierderile. Mai există obligativitatea de a avea cont deschis în România, de a oferi plata cu cardul şi de a depune situaţiile financiare", a declarat Iancu Guda.

