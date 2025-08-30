Într-o şedinţă de guvern amânată de trei ori în decurs de câteva ore, Executivul a reuşit să aprobe cinci din cele şase măsuri fiscale pentru care îşi va asuma răspunderea luni, în Parlament. Pentru reforma din administraţia locală, o decizie este aşteptată duminică, după ce partidele nu s-au înţeles pe tema concedierii a 25% din angajaţii din primării.

"Sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat mai eficient, un stat care respectă munca", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Amânarea şedinţei de guvern s-a făcut în aşteptarea avizelor consultative. Consiliul Economic şi Social a dat undă verde măsurilor din pachetul doi, în timp ce Consiliul Legislativ, responsabil cu verificarea constituţionalităţiii legilor, a dat aviz negativ pe motiv că pachetul ar pica la Curtea Constituţională. "Curtea observă și reține că acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricând și în orice condiţii, ar echivala cu transformarea acestei autorităţi în autoritate publică legiuitoare, concurentă cu Parlamentul (...) prin urmare, în contradicţie cu Constituţia", explică Consiliul Legislativ.

Impozitul minim pe cifra de afaceri, eliminat începând cu anul fiscal 2026

Printre cele cinci reforme aprobate deja de Guvern se numără şi reforma fiscală. Astfel, se va elimina impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

"O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile", a declarat Alexandru Nazare, minsistrul Finanţelor.

Capitalul social va creşte semnficativ pe mai multe praguri în funcţie de cifra de afaceri, iar firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar. Aşa, statul speră să diminueze evaziunea fiscală. În domeniul sănătăţii, managerii spitalelor vor avea contracte cu indicatori de performanță, iar șefii caselor județene de asigurări vor trebui să aibă experiență în management de cel puțin doi ani. "În secţiile clinice, şefii de secţie nu vor mai fi numiţi direct de către universităţi, ci ei vor ocupa poziţia de conducere prin concurs. Pentru ambulatoriile de specialitate din unitățile sanitare publice, ne dorim creșterea programului de lucru. Managerul unității sanitare și șeful de secție vor avea mai multe instrumente administrative", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

În ceea ce priveste reforma companiilor de stat, Guvernul a decis tăierea indemnizațiilor, dar şi reducerea numărului de membri din consiliile de administrație ale companiilor de stat. Singura reformă care nu a trecut de Guvern e cea a administraţiei publice locale. Sub ameninţarea grevelor din primării, o decizie se va lua mâine. Premierul a refuzat să explice de ce a scos măsura de pe ordinea de zi. A răspuns, în schimb, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Printre măsurile adoptate ieri se numără şi majorarea taxelor pentru cei care închiriază locuințe pe termen scurt. Impozitul pe criptomonede crește cu 6%, în timp ce taxarea câștigurilor de pe bursă se triplează. Guvernul introduce și o nouă taxă - de 25 lei pentru coletele din afara Uniunii Europene. Prin adoptarea pachetului 2, statul se aşteaptă la încasări de aproximativ 6.9 miliarde de lei.

Ilie Bolojan: Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, ne propunem adoptarea lui duminică

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook în miez de noapte, că cel de-al şaselea proiect din Pachetul 2 de austeritate, care vizează reforma administrației publice, va fi adoptat duminică, într-o nouă ședință de Guvern.

"În această seară am avut o ședință extraordinară, în care Guvernul României a adoptat cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de reforme: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate - insolvență. Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, ne propunem adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern. Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii. Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat. Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria. Voi transmite Parlamentului proiectele de lege, iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ", a transmis premierul României.

