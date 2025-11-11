Antena Meniu Search
Pas important pentru industria farmaceutică românească. Compania Antibiotice Iași a primit undă verde să investească într-un centru de cercetare și producție pentru medicamentele critice folosite în spitale. În prezent, aici se produc 50 de tipuri de pulberi și seruri vitale.

de Clara Mihociu

la 11.11.2025 , 14:29

Proiectul va ajuta România să se dezvolte şi să devină competitivă pe piaţa internaţională a medicamentelor critice.

Se vor crea noi locuri de muncă şi vor fi pregătiţi oameni pentru realizarea medicamentelor necesare pentru a salva vieţile pacienţilor. Este vorba despre principalele antibiotice folosite în spitale pentru mai multe afecţiuni medicale.

Investiţia se ridică la 75 de milioane de euro şi ne va ajuta să devenim mai independenţi din punct de vedere farmaceutic.

Semnarea contractului a fost anunţată de ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. De altfel, Ministerul Sănătăţii este acţionarul majoritar cu 51% al producătorului de medicamente de la Iaşi.

Clara Mihociu
Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

