Scandal cât Casa Albă! Donald Trump a șters pe jos cu o corespondentă CNN care l-a întrebat dacă îi face favoruri președintelui din Coreea comunistă. Angajații de la departamentul de comunicare au continuat atacurile și pe rețele sociale, unde au luat la țintă familia jurnalistei.

Reporter: Este adevărat că v-a cerut (Kim Jong Un - n.r.) în mod special să le reduceți (exercițiile militare alături de Coreea de Sud - n.r.)?

Donald Trump: Liniște, liniște, liniște. Ești foarte lipsită de respect în fața acestui tânăr. Liniște. Pentru cine lucrezi?

Reporter: Lucrez la CNN.

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Donald Trump: Știri false!

Reporter: Voiam doar să revin asupra întrebării referitoare la Coreea de Sud.

Donald Trump: Ești o persoană gălăgioasă și agitată! [...] Taci, taci, taci! Ești un reporter fals și difuzezi știri false.

A urmat încă un episod tensionat - corespondenta CNN la Casa Albă i-a cerut președintelui american să comenteze declarațiile unui senator care îl acuză pe Trump de o relație apropiată cu o consilieră, Natalie Harp.

"Nu vrea să își facă treaba. Vrea să construiască sala de bal și să se plimbe cu Natalie la bordul lipsit de apărare al palatului zburător dăruit de emirul Qatarului", spunea senatorul american John Ossoff.

După ce a adus în discuție declarațiile senatorului, oficialii administrației prezidențiale au distribuit un mesaj insultător la adresa familiei corespondentei CNN: "Într-o zi, copiii tăi vor da peste întrebarea ta dezgustătoare și inumană. Se vor simți dezgustați și jenați că un părinte este atât de insensibil și răzbunător"

De ce au fost chemați jurnaliștii la Casa Albă

Scandalul a umbrit evenimentul pentru care jurnaliștii fuseseră chemați la Casa Albă. Președintele american a avut invitat în Biroul Oval un adolescent de 16 ani care a salvat de la înec un copil de 10 ani chiar în prima zi în care începuse să lucreze ca salvamar.

"Este atât de emoționant să vezi că se întâmplă așa ceva! Este un adevărat erou! [...] Iar el este un băiat foarte norocos. Dumnezeu te-a păzit!", i-a spus președintele american.

După ce a devenit erou național, adolescentul s-a hotărât. Vrea să se facă pompier sau paramedic.