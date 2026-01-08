Ministru: "Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente"

Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul codurilor de ninsori și ger prognozate în următoarele zile.

Întrebat despre posibile probleme în București pe durata codurilor meteo, Bogdan Ivan a explicat: "Este o tehnologie veche, şi de 50 de ani, care, în clipa în care este suprasolicitată, evident având o lipsă sistemică de investiții în ultimii 35 de ani, ajunge ca aceste instalații să cedeze. Am pregătit încă de anul trecut un program național pentru modernizarea CET-urilor, cu Banca Mondială și cei mai buni specialiști din lume, ca să ne asigurăm că avem și finanțare, ca să rezolvăm o dată pentru totdeauna problema CET-urilor și a rețelei de termoficare. În momentul de față, sunt pierderi atât de mari în București, de exemplu, prin rețele, se pierde în fiecare zi echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente."

Ministrul Energiei a precizat că România este pregătită pentru creșterea consumului de gaze naturale prognozată în perioada următoare, estimată la aproximativ 20%, până la 57-58 de milioane de metri cubi pe zi, ca urmare a temperaturilor negative așteptate.

"Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ 1-3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57-58 de milioane de metri cubi pe zi", a precizat Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că România are niveluri ridicate de gaze înmagazinate, peste media europeană, cu aproximativ 70% din capacitatea depozitelor ocupată, față de media europeană de 50%.

România poate extrage din depozite aproximativ 24-25 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi. "Avem o producție de peste 21-22 de milioane de metri cubi, iar cu un buffer foarte mic ne putem alimenta și din import”, a explicat ministrul Energiei.

El a mai adăugat că o scădere temporară a producției Romgaz nu afectează echilibrul pieței: "Am avut o discuție cu colegii de la Romgaz. În urmă cu două zile a existat o scădere procentuală de aproximativ 0,5% a producției, din cauza unei scăderi de tensiune la un punct de extracție, însă în acest moment se lucrează la capacitate și nu ne așteptăm la perturbări pe piața gazelor."

Ministrul a concluzionat că autoritățile au anticipat această situație și că România este pregătită să facă față perioadei de ger fără întreruperi în furnizarea de gaze naturale și energie electrică.

