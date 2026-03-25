Ministrul Diana Buzoianu, detalii despre platforma "Inspectorul balastierelor"

De asemenea, ministrul a oferit şi detalii despre ce reprezintă această platformă, ce obiectiv are şi cu ce scop a fost lansată.

Printre altele, Diana Buzoianu a transmis că "balastierele sunt un fenomen care a fost ascuns destul de mult în ultimii ani, deși în spatele lor s-au întâmplat foarte multe ilegalități. Știm deja cazuri absolut îngrijorătoare, în care comunități au rămas fără apă din cauza balastierelor ilegale. Am avut, din păcate, inclusiv tragedii cu copii care au murit în balastiere, în iazuri piscicole care nu au respectat toate normele care ar fi trebuit să fie respectate. Avem în momentul de față inclusiv infrastructură de poduri care a fost avariată de balastiere care au fost făcute total ilegal sau cu nerespectarea avizelor de mediu. La toate aceste consecințe absolut negative, răspunsul autorităților a fost mai degrabă să spună că nu este un subiect real, controalele nu trebuie să fie făcute".

De asemenea, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a precizat că "Inspectorul balastierelor este o platformă, o hartă, dacă vreți, care va fi pusă la dispoziția absolut tuturor românilor. Vorbim de o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele care astăzi există".

Unul dintre obiectivele platformei "Inspectorul balastierelor" este să ajute cetățenii care identifică balastiere ilegale să sesizeze acest lucru la autoritățile competente.

În plus, se speră în lansarea, în curând, a unei alte aplicaţii care "înregistrează, efectiv, trasabilitatea, tot procesul de exploatare agregată și absolut toate informațiile care sunt trecute în avize să fie corelate apoi și cu ce se pune pe piață, astfel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, controalele vor fi făcute într-un mod absolut cât se poate de real și vor fi și sancționate toate balastierele care nu au respectat legislația. Dar mai important decât orice, vom și preveni cazuri absolut grave în care exploatarea ilegală a balastierelor a dus, repet, la tragedii în România".

